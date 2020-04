La société civile sénégalaise estime qu’il y a urgence à mettre en place le comité de pilotage chargé de la supervision du fonds Force Covid-19. En effet, COSCE, Raddho, ONG 3D, AfrikaJom Center, Forum du justiciable, Réseau Siggil Jigueen, Ajed, Urac, Y’en a marre, Plateforme Ane, Osidea, Handicap Formeduc, Enda/Tiers-monde, Cosydep et Conasub pensent qu’il est temps de mettre en application la déclaration du président de la République le 3 avril 2020.

Il avait annoncé la mise en place d’un comité qui sera chargé de superviser la gestion de ce fonds, pour plus d’inclusion et de transparence. Ce comité devrait être composé de représentants de l’État, de l’Assemblée nationale, toutes sensibilités politiques confondues, et de la société civile.

‘’Pour préserver cet élan de solidarité nationale et dans un souci de transparence et d’éthique, la société civile interpelle le président de la République sur l’urgence de la mise en place du comité de pilotage chargé de la supervision du fonds Force Covid-19‘’, insistent ces organisations de la société civile.