Sodav/Omart

Dans le cadre de l’appui spécifique au secteur des arts et de la culture du président de la République, la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) a bénéficié de la somme d’un milliard. Ce, grâce au caractère transversal de cette structure de gestion collective qui compte dans ses rangs des musiciens, des artistes plasticiens, des danseurs, des comédiens, des producteurs… donc toutes les filières. Elle a la capacité d’enrôler le maximum de potentiels bénéficiaires du fonds.

Alors que les discussions et concertations sont en cours et n'ont encore abouti à aucune résolution définitive, un communiqué de l’Observatoire de la musique et des arts (Omart) en date du 12 juin dernier, largement relayé, accuse la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) de vouloir s'accaparer de 50 millions de francs destinés à tous ses ayants droit.

‘’Des représentants du ministère de la Culture, certains acteurs culturels et quelques membres de la Société du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) proposent de défalquer 50 millions de per diem et frais de coordination sur le milliard et défalquer 85 millions pour l’audit, soit 135 millions soutirés du milliard. Et pour distribuer les 865 millions de francs CFA aux artistes et acteurs culturels’’, lit-on dans la note. Des révélations qui ont choqué. En réalité, il n’en est rien, selon nos informations. Car la Sodav a décidé d'effectuer la distribution de l’aide aux artistes sans contrepartie financière, à la grande satisfaction de tous les participants.

...D’ailleurs, le comité sous-secteur musique a apporté un démenti aux accusations de l’Omart. À travers un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, il condamne les propos ‘’fallacieux et grotesques’’ contre la Sodav. Ledit comité rappelle que la Sodav n'a aucun pouvoir de décision dans ce processus. Elle y participe, dit-il, uniquement en tant que support technique habilité à distribuer l'aide destinée aux artistes. Elle est, en conséquence, tenue d'appliquer les instructions données par le ministère de la Culture sur la base des propositions des acteurs culturels. Par ailleurs, le comité sous-secteur musique a fait part de sa détermination à faire face ‘’aux attaques injustes et infondées’’ portées par l'Omart contre la Sodav et ses dirigeants, le ministre de la Culture, son conseiller technique, le directeur des Arts et, par extension, tous les représentants de notre secteur’’. Il prévient qu’il se réserve toutes formes de riposte légale et règlementaire, en cas de récidive.