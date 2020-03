La jeune femme, Marième Diagne Faye, sauvagement tuée le samedi 7 mars par son ex-petit ami Assane Guèye, repose désormais au cimetière de Takhikao, dans la commune de Thiès-Nord. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure par une foule immense.

Étudiante en Licence 2 en Génie civil à l’Institut universitaire de technologie (IUT) de l’université de Thiès, Marième Diagne Faye, assassinée le week-end dernier par son ex-amant du nom d’Assane Guèye, un émigré sénégalais basé au Maroc, a été inhumée hier dans l’après-midi. Âgée de 25 ans, la victime, fille de Mbaye Diagne, repose désormais au cimetière de Takhikao.

Dès les premières heures de l’après-midi, une foule immense a pris d’assaut ledit cimetière situé dans la commune de Thiès-Nord. Les Thiessois ont massivement effectué le déplacement pour prendre part à l’enterrement. Tous ont rendu un ultime hommage à celle qui a été assassinée par son ex, alors qu’elle portait une grossesse d’environ 3 mois.

Décrite comme une fille ‘’intelligente, travailleuse, pieuse et respectueuse’’ par son papa, Marième Diagne Faye est partie à jamais sans donner naissance à l’enfant qu’elle portait. Inhumée dans la tristesse, la défunte laisse entre les mains de la police son présumé meurtrier, Assane Guèye, qui réclamait à la jeune dame la somme de 3 millions 40 mille francs CFA. Il attend son déferrement devant le procureur avant un éventuel placement sous mandat de dépôt.

Pour rappel, l’examen ‘’post-mortem de la jeune dame, effectué par un médecin légiste à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, a révélé que la victime est morte des suites d'une plaie traumatique pénétrante de la face antérolatérale gauche du cou’’.

Bathie Tall (ami et voisin d’Assane Guèye) : ‘’Si l’enquête suit son cours…’’

Qu’est-ce qui a poussé Assane Guèye à mettre fin à la vie de son ancienne compagne ? La victime a-t-elle vraiment reçu de l’argent de la part de son ex-copain, depuis le Maroc, tel que relaté par le présumé meurtrier ? Autant de questions qui ne trouvent jusque-là pas de réponses exactes.

Mais un proche et confident d’Assane Guèye croit savoir beaucoup de choses sur la relation qu’entretenaient les deux protagonistes. Il a révélé, hier matin, après avoir rendu visite à son ami, que la feue Marième Diagne Faye ‘’a bel et bien reçu de l’argent de la part d’Assane via le réseau Ria’’. C’est pourquoi il reste convaincu quant au dénouement de l’enquête. ‘’Si l’enquête suit son cours, il peut révéler des non-dits dans cette affaire. Celle-ci peut révéler que la victime a bel et bien reçu plusieurs transactions financières de la part d’Assane via Ria. Assane m’a dit qu’il a des preuves tangibles. Maintenant, tout dépend de comment l’enquête sera menée’’, soutient Bathie Tall.

Revenant sur la relation amoureuse entre Assane et la défunte Marième Diagne, M. Fall affirme qu’avant que son ami ne quitte le Sénégal pour se rendre au Maroc, tous les deux filaient le parfait amour. ‘’Nous avons entendu toutes les versions. Mais il faut que les uns et les autres sachent qu’ils étaient amoureux. Les trois derniers mois, la fille a reçu de l’argent de la part d’Assane Guèye. Il m’a confirmé avoir remis 3 millions à Marième, parce que ne pouvant ouvrir un compte au Maroc. La mère de la fille était au courant de tout ce qui se passait. Tout sera clair avec l’enquête’’, poursuit le voisin d’Assane Guèye.

Ainsi, il rappelle que son ami n’était pas revenu au Sénégal pour la tuer, mais plutôt pour récupérer son argent et rentrer au Maroc le lundi, avant de regagner l’Espagne plus tard. Menuisier en bois de profession, Assane Guèye ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, selon Bathie Fall. Poursuivant, il précise que la place d’Assane n’est pas en prison, mais d’aller se faire consulter par un psychiatre.

GAUSTIN DIATTA (THIES)