La 1re édition de la Journée de solidarité des armées sera célébrée, demain, sur toute l’étendue du territoire national.

L’objectif de cette célébration, d’après le communiqué, est d’apporter un soutien social et matériel aux personnels blessés et invalides des armées et de revivifier la cohésion ainsi que l'esprit de solidarité à l'égard de frères d'armes méritants.

A Dakar, poursuit la note, la cérémonie sera célébrée au cercle-mess des officiers Emmanuel Gomis (Ex-Amirauté), sous la présidence de Maître Sidiki Kaba, Ministre des Forces armées. Dans les autres zones militaires, indique la note, l'organisation de la journée est laissée à l'appréciation des commandants de zone.