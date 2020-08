L’Etat du Sénégal souhaite marquer sa solidarité aux populations libanaises, après l’explosion au port de Beyrouth qui a causé la mort de 173 personnes et des centaines de blessés le 4 août dernier. C’est en ce sens, indique-t-on dans un communiqué, que le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, préside dans l’après-midi d’aujourd’hui, une cérémonie symbolique de solidarité avec le peuple libanais.

La manifestation, prévue au monument de la Renaissance africaine à Dakar, sera une ‘’cérémonie empreinte de sobriété et de solennité’’. Elle va ainsi, indique-t-on, enregistrer la présence de l’ambassadeur du Liban au Sénégal et d’une délégation de la communauté libano-sénégalaise établie au Sénégal. Et à travers cette cérémonie, ‘’le Sénégal aura l’occasion d’exprimer son indignation, à l’instar de la planète entière, et surtout de compatir avec nos compatriotes libano-sénégalais, par le cœur, la pensée et l’action’’.