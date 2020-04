Un partenariat lie la centrale électrique de Bargny aux femmes qui sèchent et fument le poisson à proximité. Elle s’est matérialisée jusqu’ici par l’organisation annuelle d’une rupture du jeûne à l’intention des transformatrices. Cette année, dans le contexte du coronavirus, c’est une remise de bons d’achat qui a été décidée à la place.

Des dons d’un montant de 10 000 000 F CFA répartis en bons d’achat de 25 000 F CFA ont été partagés à plus de 300 transformatrices de poisson exerçant aux limites immédiates de la centrale à charbon de Bargny. Il s’agit notamment de celles évoluant sur le site Xelcom. Les bons remis hier par un groupe restreint de travailleurs de la centrale de Bargny leur permettent de s’approvisionner en produits de première nécessité. Une initiative qui est à mettre à l’actif de la Compagnie d’électricité du Sénégal et des autres actionnaires de la centrale. Elle s’inscrit dans ses actions d’entraide et de partage opérées de longue tradition et durant chaque mois de ramadan. L’initiative consistait en l’organisation d’une rupture du jeûne regroupant les travailleurs de la centrale et leurs voisines qui s’activent dans le séchage et le fumage de poisson.

Cette année, vu le contexte de pandémie de Covid-19, notamment l’édit des mesures barrières proscrivant les rassemblements et surtout l’invite à la solidarité et au partage du chef de l’Etat, la centrale a réadapté ses mesures d’aide relativement à la situation.

L’activité solidaire a eu lieu sur le site géographique ceinturant la centrale, le critère de proximité prévalant au choix de distribution, d’après Mor Sèye Fall, coordonnateur communautaire de la centrale électrique. Dans cette limite proche de la centrale, une forte exhalaison de brûlé se dégage. Une délégation restreinte qui s’est déplacée pour la distribution des bons a trouvé, de fait, des groupes de femmes en plein labeur. Elles sont munies de râteaux, de balais, certaines travaillent à mains nues. Ces braves dames emmitouflées dans des boubous traditionnelles, avec des pulls portés par-dessus, foulards noués sur les têtes pour couronner leur attirail. Sans doute pour se protéger du vent fort qui a libre cours sur l’aire dégagée.

Elles s’affairent, en effet, à assembler en tas les petits poissons étalés circulairement sur des surfaces assez étendues et noircies peut-être par l’exercice répété de fumage. Elles sont séparées en plusieurs groupes, autour d’abris de fortune en paille où sont disposés de gros sacs contenant les poissons séchés, au bout du processus. Elles ont la peau blanchie sous l’effet des nuées de poussière, avec pour seule protection leurs masques. Un bienfait indirect, pour elles, de la mesure d’imposition de ceux-ci dans les lieux publics désormais.

Le premier groupe visé par les travailleurs de la centrale pour leur remettre les tickets est trouvé à l’ombre d’un grand baobab. Il se félicite de cette initiative solidaire. ‘’Nous vivons des périodes difficiles avec nos maris et enfants pêcheurs qui restent à quai, sans ressources économiques. De plus, nous-mêmes transformatrices faisons face à un manque de matière à transformer, au raccourcissement de nos horaires de travail, à des difficultés d’écoulement de notre produit fini... Donc, cette action nous sera d’un soutien certain’’, fait savoir Marième Diop qui porte leur parole.

25 millions pour la lutte contre la Covid-19

Ce genre d’initiative que beaucoup appellent à répéter, si possible, ne serait pas de refus, pour ces actrices économiques informelles. Ces braves dames qui participent au mieux-être de leurs familles n’ont pas de grand soutien. Très loin de se lamenter sur leur sort, même en cette période de difficulté accrue. Elles ont aujourd’hui davantage foi en leur travail et en leur force, seuls gages du respect dont elles bénéficient. Et surtout, le moyen le plus respectable et sûr de soutenir leurs familles, confient-elles.

Par ailleurs, en réponse à l’appel lancé par le ministre du Pétrole et des Energies, les actionnaires de la centrale de Bargny ont versé un montant de 25 millions de F CFA sur le compte spécial fonds coronavirus/Covid-19 de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, au nom du trésorier général du Sénégal. Une distribution de matériel sanitaire est également prévue dans leur agenda immédiat, s’inscrivant toujours dans leur soutien aux populations sénégalaises.

MAMADOU DIALLO (STAGIAIRE)