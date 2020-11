Rabaissé, ‘’humilié par son ex-copine qui a divulgué ses images obscènes, l’imam El Hadj Aboubacar Diallo l’a traduite en justice. Il a subi les remontrances du parquet.

C’est une affaire de mœurs hors du commun qui a été jugée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. L’imam El Hadj Aboubacar Diallo, humilié par sa petite amie Marème Soda Ndiaye qui a partagé les images de leur intimité, a traduit celle-ci en justice. Les tourtereaux ont entretenu une relation amoureuse pendant 8 ans. Mais le religieux ignorait que durant leurs escapades en amoureux dans les auberges ou parfois dans sa voiture, sa petite-amie filmait. Même si sa joie était immense au moment de leur relation idyllique extra-conjugale, l’imam était loin de se douter que sa vie allait basculer du jour au lendemain, du fait de son amante.

Hier, chaque partie a servi sa version de ce qui s’est passé entre eux.

Interrogé en premier, la partie civile, El Hadj Aboubacar Diallo, a raconté que son ex-copine l’a humilié, parce qu’il a refusé d’offrir à sa mère un plat à emporter, lors d’une de leurs sorties. A l’en croire, la prévenue a mal pris son refus. Dépité, l’homme, qui est également maitre coranique et prêcheur raconte : ‘’Grâce à moi, elle a découvert plusieurs endroits huppés. J’ai tout fait pour elle. J’avais confiance en elle et je partageais même avec elle mes peines et joies.’’ D’après lui, à cause de Marème Soda, il s’est embrouillé avec plusieurs de ses disciples. ‘’J’ai aussi renvoyé mes chauffeurs, par sa faute. Elle leur demandait de l’informer sur tous mes faits et gestes’’, fulmine-t-il.

Supportant difficilement le poids de la honte qui pèse sur ses épaules, le plaignant, la cinquantaine environ, réajuste son masque, souffle un peu et reprend de plus belle : ‘’Elle a divulgué les images de notre intimité. Elle me faisait chanter. Elle m’a humilié. Quand j’ai décidé de rompre, elle a refusé. Pour que j’accomplisse ses désirs, elle me faisait chanter avec ces images. Elle les a montrées à mes frères et à ma femme. Depuis deux ans, je souffre. Je n’en peux plus.’’ Au terme de ses déclarations, il a demandé que la dame lui restitue sa clé USB qui contient des photos de sa femme et certaines données personnelles.

La représentante du parquet sermonne l’imam

Marème Soda Ndiaye a, elle, contesté les accusations, avant de revenir sur ses déclarations. A l’en croire, elle n’a envoyé la vidéo qu’au petit frère de la partie civile. Pour justifier son acte, elle affirme que les proches de son ex-amant l’ont traitée de ‘’pute’’. ‘’Il leur a fait croire que c’est moi qui lui courais après. Alors qu’à chaque fois, c’est lui qui venait vers moi. Puis, un vendredi, alors qu’il devait aller à la mosquée, il est venu chez moi. Dans son véhicule, il a exhibé son sexe et m’a demandé de lui faire plaisir. C’est là que je l’ai filmé’’, avoue-t-elle. Elle n’a pas manqué de préciser que c’était à l’insu de celui-ci.

Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public, outrée par l’attitude de l’imam, ne s’est pas abstenue de lui faire ses remarques. ‘’Je ne juge pas la partie civile. Mais que diraient les gens qu’il dirige à la prière, quand ils sauront ses agissements ? La partie civile donne une mauvaise image de l’islam’’, a-t-elle martelé. En outre, estimant que les faits sont constants, elle a requis six mois de prison dont un mois ferme contre Marème Soda Ndiaye.

Malgré ses excuses, le tribunal a reconnu cette dernière coupable des chefs qui lui sont reprochés. Pour la répression, le juge Tamsir Ndiaye lui a infligé trois mois de prison avec sursis.

Aminata Diallo