La Sonacos a décidé d’importer de l’huile ‘’dans les plus brefs délais’’, pour ‘’réguler le marché’’ et ‘’faire baisser les prix’’ de ce produit au Sénégal, informe son directeur général Modou Diagne Fada. Depuis quelque temps, les prix de l’huile ont augmenté, après ceux d’autres denrées de première nécessité comme le riz et le lait, qui ont pris l’ascenseur dans la foulée de l’augmentation des tarifs de l’électricité. Selon Modou Diagne Fada, la Sonacos a ramené de 150 000 à 50 000 t son objectif de collecte de graines d’arachide destinées à la fabrication d’huile au niveau national.

Sauf qu’à ce jour, seulement 16 000 t de graines d’arachide ont été collectées par l’entreprise en vue de la production d’huile. ‘’Notre objectif, c’est d’atteindre au moins 50 000 t. Et si la Sonacos se fixe cet objectif, c’est pour pouvoir au moins maintenir la trituration, garder les emplois, approvisionner le marché local en huile et éviter la flambée du prix d’huile raffinée, mais aussi pour aider les usines en aliments de bétail’’, a expliqué M. Diagne. Il assure que l’année prochaine, toutes les mesures seront prises dès le départ pour permettre aux semenciers de collecter les semences et aux huiliers de collecter leurs matières premières.