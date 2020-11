Hier, la Sonatel réalisait le premier test 5G au Sénégal. C’était en marge du Forum du Numérique 2020 organisé par le ministère des Télécommunications et de l’Economie numérique au Centre international de conférences de Diamniadio (Cicad).

‘’La 5G, ce n’est pas seulement une nouvelle évolution des réseaux mobiles comme le monde en a connu avec la 3G et la 4G. C’est un véritable saut technologique destiné à répondre aux besoins croissants de connectivité et à développer de nouveaux services utiles pour l’homme, la société et la planète.

La Sonatel souhaite accompagner ses clients dans les nouveaux usages numériques qui se dessinent à court et moyen terme, avec la 5G’’, indique-t-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. La Sonatel annonce également ‘’des débits maximum théoriques dépassant 1 giga bit/s.

La latence sera également divisée par 10, ce qui permet une grande réactivité et ouvre ainsi des perspectives extraordinaires pour exploiter la technologie IOT (l’Internet des objets) Dans un premier temps, lorsqu’elle sera déployée, la 5G va permettre de connecter plus de monde simultanément de façon optimale, notamment dans des zones très surchargées. Mais dans un deuxième temps, la 5G va permettre de développer progressivement de nouveaux usages’’.