La Direction générale de la Sonatel s’est, dans le cadre de son programme de visite dans les différentes localités sous le concept ‘’Sonatel ci Sunu Gokh’’, déplacée dans la région de Kédougou pour rencontrer les autorités locales, les acteurs de développement et son personnel. Une note transmise par la société de télécommunications renseigne à cet effet que la Sonatel a profité de cette visite pour remettre du matériel scolaire à l’inspection d’académie régionale, dans le cadre de ses actions RSE.

‘’En rencontrant le gouverneur de la région de Kédougou, le directeur général de la Sonatel a saisi l’occasion pour faire le point sur les investissements réseaux dans cette zone sud-est du Sénégal’’, renseigne le document.

Il indique, en outre, que la Sonatel a également ‘’recueilli les besoins des populations et autorités de la région qui seront soumis à (sa) fondation pour étude et ainsi contribuer à améliorer leur bien-être avec des réalisations dans les domaines de la santé, de la culture et de l’éducation’’.

La Direction générale de la Sonatel a, au cours de cette visite, aussi rencontré plusieurs distributeurs de Kédougou et se réjouit du renforcement du partenariat qui les lie et qui répond à l’ambition du groupe d’arriver à un bon maillage du territoire dans la disponibilité de ses produits et services pour les populations. La note a, à cet effet, évoqué le service Orange Energie, lancé en phase pilote en août 2018, qui est une offre de ‘’kits solaires individuels. ‘’Orange Energie transforme de manière significative la vie des populations au Sénégal. Orange Energie est une offre de kits solaires SHS (Solar Home System) pour les foyers et les petits commerces en zone rurale’’.