Le groupe Sonatel a célébré, hier, sa deuxième promotion de diplômés issue de la première école gratuite de codage d’Afrique de l’Ouest : Sonatel Academy, qui a pour marraine feue Rose Dieng Kuntz. Un communiqué de la société renseigne, à cet effet, que cette initiative entre dans le cadre de son ‘’ambition d’être le partenaire privilégié de l’Etat dans la transformation digitale de nos sociétés et l’inclusion numérique des populations’’. Ainsi, cette cérémonie de remise de diplômes, présidée hier par le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, récompense une année académique 2019-2020 pour 84 apprenants spécialisés en développement web/mobile, référent digital et développement data.

La ‘’Sonatel se réjouit de sa collaboration avec des partenaires tels que Simplon, le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, la coopération luxembourgeoise Luxdev et la coopération allemande Giz’’, souligne la note du groupe. Il salue également la présence d’acteurs majeurs de l’écosystème numérique dans le comité pédagogique de Sonatel Academy. Ce qui, dit-on, confère à la structure son caractère moderne et ouvert aux réalités de l’écosystème. En ce qui concerne Sonatel Academy, le communiqué explique qu’elle est la première école de codage gratuite d’Afrique de l’Ouest ouverte en 2017 par Sonatel.

Sa vocation est de former des jeunes demandeurs d’emploi ou des profils sous-représentés, notamment les femmes, aux métiers techniques du numérique et ainsi favoriser leur insertion professionnelle, en complément du dispositif ministériel déjà en place dans le domaine du numérique. Elle matérialise en ce sens, dit-on, la volonté du groupe Sonatel d’accompagner l’Etat dans ses grands projets Tic, à travers la stratégie Sénégal numérique 2025.