La Ligue des masses a, dans un communiqué, marqué son soutien au parlementaire Ousmane Sonko. Elle dit désapprouver ‘’totalement le tapage intempestif’’ sur le candidat malheureux à la Présidentielle de 2019.

‘’La Ligue des masses condamne avec fermeté ce harcèlement qui a pour but d’intimider le président Ousmane Sonko afin de le divertir dans son engouement sans faille à défendre les intérêts du peuple sénégalais opprimé et muselé par le régime affolé en panne de solutions’’, s’insurge-t-on dans la note.

Dans la déclaration signée par son secrétaire général, la Ligue des masses dénonce ces agissements ‘’mégalomanes’’ du régime en place.

Cheikh Sidiya Diop et ses camarades indiquent toutefois qu’ils partagent une large convergence de points de vue sur les questions essentielles du Sénégal avec le leader du Pastef. Ce dernier, relèvent-ils, ne cesse de se distinguer par des réflexions ‘’constructives, courageuses et stratégiques pour dégager le Sénégal du paroxysme de l’ornière et de la médiocrité jamais égalée dans l’histoire politique du Sénégal’’. La Ligue des masses estime, par conséquent, que le président Ousmane Sonko est devenu incontournable par sa posture d’alternative crédible.