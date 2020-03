Avec son nouvel album de 12 titres ‘’Dinala Jegge’’, Pa’Peace Diandy se démarque des musiciens. L’adepte d’afro-pop compose une musique qui fait danser tout en partageant des messages forts.

Le musicien Pa’Peace Diandy a présenté, ce weekend, son nouvel album dénommé ‘’Dinala Jegge’’. L’endroit choisi à cet effet s’est révélé trop petit pour accueillir les fans venus très nombreux pour découvrir le tout premier opus de cet artiste. Guitare en bandoulière, mouvements des épaules minutieux, souriant et concentré, Pa’Peace a offert un délicieux mini concert à l’occasion.

Les mélomanes ont ainsi découvert, en grande première, certains morceaux de son nouvel album. Le chanteur a joué ‘’Sur les traces de l’amour’’, un très beau titre dont le clip-vidéo, tourné dans les belles ruelles de l’île de Gorée, a été projeté. Pour toucher un plus large public, Pa’Peace y chante en français.

En outre, dans l’album, on retrouve des chansons comme ‘’Gorée’’, ‘’Sénégalais’’, ‘’Tuti Tank’’. Il les a également interprétées lors de la cérémonie de présentation. Pour le dernier titre cité, il y chante en wolof et y défend la cause des enfants de la rue.

La musique de Diandy, au-delà de son pouvoir de faire danser, a une forte capacité d’éveiller les consciences. C’est donc une musique de texte aussi, puisque l’auteur a une écriture poétique. ‘’Je voulais allier les deux pour que les gens, en dansant, puisse percevoir le message’’, a-t-il dit.

Il ne s’est pas cantonné dans un seul genre. Beaucoup pensent qu’il ne fait que de l’acoustique. C’est lui le précurseur de l’afro-pop au Sénégal. Et son album est le premier de ce genre au Sénégal. ‘’J’ai ressenti le besoin de me démarquer, parce que je n’arrivais pas à me retrouver dans les ‘’cases’’ existantes, quand on a voulu définir la musique, surtout au Sénégal. Si on ne nous mettait pas dans le mbalax, on nous forçait le mot acoustique, alors que l’acoustique n’est pas un genre musical ; c’est une couleur. Ça m’a poussé à mieux me définir pour pouvoir mieux exister dans l’espace musical’’, déclare le fils de Gorée qui a grandi sous les rythmes de l'assico.

L’afro-pop, c’est un genre musical basé sur la polyrythmie. Un beat africain, mais une ouverture, explique le musicien. Il utilise, dans sa musique, l’accordéon, la guitare, la batterie, la basse, la percussion. Chacun de ces instruments joue un rythme diffèrent. Leur complémentarité fait qu’un instrument peut être lead selon les chansons. Pa’Peace détaille : ’’En faisant mes recherches pendant plusieurs années, j’ai basé mon afro-pop sur cette complémentarité rythmique, mais en la transposant. Les instruments, à tour de rôle, sont des leads. C’est pour dire que personne n’est indispensable. On peut, en toute humilité, mettre les musiciens au fur et à mesure au-devant de la scène.’’ Une chose qui a été démontrée durant le mini-concert.

Composé de 12 titres, ‘’Dinala Jegge’’ est une autoproduction que Diandy a faite avec le label Woné Waar. Neuf morceaux ont été enregistrés ici au Sénégal et trois en France.

BABACAR SY SEYE