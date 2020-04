MOUSSA SY, MAIRE DES PARCELLES-ASSAINIES ‘’Je ne choisis pas, ne désigne pas, ni ne distribue’’ Face aux accusations de toutes sortes, l’édile a apporté ses démentis et fournis ses explications. Entretien… On vous accuse de politiser la distribution de l’aide alimentaire accordée par le gouvernement au niveau des Parcelles-Assainies, en choisissant vos proches pour occuper les postes clés. Comment réagissez-vous à ces propos ? C’est faux ! Je n’ai aucun intérêt à choisir mes proches. Ces gens parlent pour parler. Ce sont de mauvais perdants. Je ne peux même pas choisir ceux qui composent le comité communal de ciblage. L’Etat a donné les termes de référence. C’est le gouverneur et le préfet de Dakar qui dirigent. On ne fait que transmettre des informations. Au niveau des quartiers, ce sont les imams, les ‘’badianou gokh’’, la présidente des femmes au Conseil consultatif, le Conseil communal de la jeunesse, etc., qui choisissent les bénéficiaires. Je ne peux élire aucune de ces personnes. Mais c’est aussi à vous de valider les personnes choisies… Non, je ne valide rien du tout. C’est le sous-préfet qui me donne les listes et moi je convoque les gens pour installer les sous-comités. D’ailleurs, ces derniers sont sur le terrain, depuis hier (vendredi, NDLR) en train de travailler. Tous les élus, maires, conseillers municipaux ne sont pas membres des comités de ciblage. Ils ne choisissent pas, ne désignent pas et ne distribuent pas. Maintenant, j’ai installé 20 comités aux Parcelles-Assainies, sur ordre du sous-préfet, avec des listes qu’il m’a transmises. Tout est transparent. Nous avons installé 250 personnes dans 20 quartiers. Donc, je ne suis qu’une courroie de transmission. Je ne peux pas choisir une personne dans ces comités. Et comme je l’ai déjà dit, je souhaite que tout cela soit confié au commandement territorial, à la police et à la gendarmerie. Comme ça, les politiques seront à l’aise. Là, je travaille sur la prévention de la pandémie avec des stratégies qu’on m’a transmises et à développer avec la région médicale, dès lundi. Maintenant, quand le gouvernement terminera, la commune va compléter, dans le cadre de son budget, pour éviter les doubles emplois. Mais pourquoi le sous-préfet vous a adressé une lettre pour rappeler les procédures ? Quelqu’un a rapporté au sous-préfet qu’il a été changé. C’est le sous-préfet qui dirige. C’est normal que chaque personne faisant partie du dispositif aille le voir, si elle n’est pas satisfaite. Un membre d’une ASC a voulu accéder à la salle de réunion, sans pour autant respecter les mesures barrières. Il n’avait pas de masque et refusait d’en porter. Nous avons demandé à la sécurité de le sortir. Il est allé se plaindre. Le sous-préfet m’a envoyé un courrier et on s’est expliqué. Je n’ai aucun problème avec lui. Hier même, on a passé une bonne partie de la journée ensemble. Mais même si j’avais fauté, il a le droit me corriger. Avec les légalisations constatées à la mairie des Parcelles-Assainies, vous êtes encore accusé de faire un petit commerce sur le dos des populations, en les faisant payer 300 F CFA. Non, ce n’est pas vrai. Dans la lettre que nous avons reçue du sous-préfet, venant du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, il est demandé aux sous-comités de quartier, en plus de la copie de carte nationale d’identité (CNI) de la personne ciblée, de dresser une liste comprenant les prénoms et nom, numéro CNI, adresse exacte et numéro de téléphone. Donc, c’est l’Etat qui a demandé ces informations pour pouvoir procéder à d’éventuels audits. Même si ce n’était pas cela, on peut se retrouver avec des noms fictifs. Et dans tout acte administratif, vous devez vous rendre à la mairie ou à la police pour légaliser votre copie de CNI. Donc, comment expliquer ce qui s’est passé à la mairie, hier, pour que vous veniez demander à la foule venue légaliser ses CNI de rentrer chez elle ? Nous sommes encore à l’étape des ciblages. Ce n’est qu’une fois retenues que les personnes pourront déposer des copies de carte nationale d’identité à la mairie pour transmission au sous-préfet. Lorsqu’on m’a informé qu’il y avait du monde dans la municipalité, j’ai appelé tous les délégués de quartier pour leur expliquer. Rien n’a été annulé sur la légalisation. On a juste demandé à l’officier d’état civil d’organiser les passages avec les sous-comités, en respectant les mesures barrières. Chaque personne qui veut faire une légalisation paiera 300 F CFA que l’on versera au Trésor, avec le timbre sur la photocopie.