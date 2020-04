Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, hier, en faveur du Sénégal un nouveau décaissement au titre de la facilité de crédit rapide et un achat au titre de l’instrument de financement rapide à hauteur de 442 millions de dollars, soit plus 265,7 milliards de francs CFA. Ceci pour permettre au pays de faire face aux conséquences économiques de la Covid-19.

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, hier, la dixième requête de financement d’urgence pour aider ses pays membres à relever les défis posés par la Covid-19. ‘’L’approbation de cette requête pour le Sénégal permettra le décaissement de 442 millions de dollars, soit plus de 265,7 milliards de francs CFA, au titre de la facilité de crédit rapide et de l’instrument de financement rapide, et fournira des liquidités indispensables pour appuyer la riposte des autorités. L’impact économique de la pandémie de Covid-19 se fait déjà sentir, et les perspectives à court terme se détériorent vite’’, explique le FMI dans un communiqué.

D’après la même source, le Conseil d’administration du FMI a accordé, à cet effet, un achat au titre de l’instrument de financement rapide équivalant à environ 177,2 milliards de francs CFA, soit 67 % de la quote-part. Et aussi un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide équivalant à 88,6 milliards de francs CFA, c’est-à-dire 33 % de la quote-part. L’objectif de ces financements est, d’après le document, ‘’d’aider le Sénégal’’ à répondre aux besoins urgents de financement de la balance des paiements qui résultent de la pandémie de Covid-19.

A ce sujet, l’institution de Bretton Woods souligne qu’elle continue ‘’de suivre de près la situation du Sénégal’’ et est ‘’prête’’ à fournir des conseils et une aide supplémentaire si nécessaire. ‘’Le financement d’urgence accordé par le FMI au titre de la facilité de crédit rapide et de l’instrument de financement rapide fournira des liquidités indispensables pour appuyer la riposte des autorités à la crise et catalysera une assistance supplémentaire de la communauté internationale, de préférence sous forme de dons’’, affirme le directeur général adjoint et président par intérim, Mitsuhiro Furusawa.

Monsieur Furusawa estime également que des financements additionnels concessionnels de la part des partenaires au développement seront ‘’indispensables’’. Ceci afin de ‘’combler’’ le déficit de financement restant, ‘’d’alléger’’ la charge de l’ajustement et de ‘’préserver les résultats économiques impressionnants’’ du Sénégal. ‘’Il sera également essentiel d’assurer que les ressources décaissées soient utilisées de manière ciblée, effective et transparente’’, conclut-il.

Il convient de noter que le FMI a aussi procédé, hier, à un allégement de la dette immédiat pour 25 pays au titre du Fonds fiduciaire réaménagé d’assistance et de riposte aux catastrophes (Fonds fiduciaire Arc). Mais le Sénégal n’en fait pas partie. En fait, les pays qui bénéficieront d’un allégement du service de leur dette sont les suivants : Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Comores, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, îles Solomon, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad, Togo et Yémen.

MARIAMA DIEME