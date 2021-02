Les habitudes sportives sont modifiées, en cette période de pandémie de Covid-19, notamment avec l’établissement du couvre-feu à Dakar et à Thiès. C’est dans ce cadre que l’Ecole de journalisme des métiers de l’Internet et de la communication (E-jicom) a convié Vieux Guisset Diallo, coach sportif et conseiller en nutrition, pour expliquer l’importance du sport associé à une bonne alimentation, en pareils moments.

Il est quasi impossible de se promener à Dakar sans voir des Sénégalais pratiquer du sport. Du célèbre parcours sportif de la corniche-Ouest prisé pour ses installations publiques, aux deux voies de Liberté 6, entre autres endroits de la capitale, on peut observer l’espace public se transformer en un gigantesque jardin sportif. De l’haltérophilie, en passant par la course à pied ou le fitness, chacun y va de son exercice physique. Suffit-il juste de pratiquer du sport pour être en bonne santé ? Quel impact la Covid-19 peut-elle avoir sur la santé des Sénégalais ? Comment adapter leur alimentation à la pratique du sport ? Voici autant de questions auxquelles les Sénégalais voudraient avoir des réponses, pour plus de rendement dans leur pratique sportive, en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19 et au couvre-feu.

‘’Un esprit sain dans un corps sain’’. Tel est le slogan que doit avoir en tête toute personne qui souhaite profiter au maximum de son activité sportive sur sa santé physique et mentale. C’est ce parallèle qu’a expliqué Vieux Guisset Diallo, coach sportif et conseiller en nutrition, quant à la ‘’mauvaise connaissance’’ de la pratique du sport au ‘’pays de la Teranga’’. ‘’Le problème, au Sénégal, c’est que, souvent, on nous fait faire du sport et on ne nous dit pas pourquoi. Alors que le pourquoi est vraiment important’’.

Selon lui, ‘’sport, nutrition et bien-être’’ sont les bases d’un corps en pleine forme et en bonne santé. Il déplore le fait que certaines personnes décident de faire souvent du sport que quand elles sont généralement en surpoids. Ce qui, pour lui, n’est pas un problème de sport, mais d’alimentation.

‘’Les premières personnes qui viennent souvent me voir, me disent : ‘Je veux perdre du poids.’ Je leur réponds que vous n’avez pas besoin de moi. Parce que la perte de poids n’a aucun lien avec le sport et très peu le savent’’. Il ajoute : ‘’Quand des personnes viennent me voir, lors des consultations, je ne leur parle à 60 ou 75 % que d’alimentation.’’

Associer sport et alimentation

La pratique du sport, à elle seule, ne suffit pas, dit-il. ‘’Il ne faut pas mettre le sport d’un côté et l’alimentation de l’autre. Il faut combiner les deux afin d’avoir de très bons résultats’’ ? Car, ajout-il, ‘’celui qui fait du sport correctement l’associe avec de l’alimentation. On ne peut pas parler de sport sans nutrition. Pour moi, c’est la base’’. Concernant la combinaison bouffe sénégalaise et activité sportive, il souligne que ‘’l’erreur à éviter, c’est de dire aux gens d’arrêter ce qu’ils font. Il faut laisser, par exemple, ceux qui mangent du riz en manger. On ne va pas leur demander d’arrêter. On va leur dire de faire attention à la portion’’. Mais il prévient qu’’’il faut qu’on éduque les gens à au moins vouloir bien manger. Parce qu’on n’est pas parfait’’.

Pour ce qui est de la pratique du sport en cette période de Covid-19, cet ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis, par ailleurs coach depuis plus de dix ans, confie ‘’n’avoir pas été très impacté’’. ‘’Je ne coache pas plus de quatre ou cinq personnes dans ma salle. Et j’ai pris toutes les mesures (les gestes barrières, NDLR) pour protéger ceux qui la fréquentent. Par rapport au couvre-feu, je finis plus tôt’’.

Toutefois, il recommande la pratique du sport à la maison par des exercices simples de respiration, de pompe, etc. ‘’On n’a pas besoin d’aller dans une salle de sport pour faire du sport. Une pièce de trois mètres carrés suffit pour faire certains exercices physiques’’. Il précise, cependant, que la Covid-19 peut avoir un impact sur la santé physique de certains sportifs. ‘’Certaines personnes peuvent développer des problèmes de souffle dû à la Covid-19 ou au manque d’activité sportive. D’où nous pouvons intervenir pour la remise en forme’’.

Quant au prix élevé de l’accessibilité dans certaines salles de sport, il informe que ‘’le sport ne se pratique pas uniquement que dans les salles de sport. Il faut savoir ce qui vous y emmène. Est-ce que vous y aller juste pour y aller ou pour être bien suivi par un coach ? En plus, ceux qui font plus d’erreurs, c’est ceux qui vont à la salle. Ils entrent dans la salle, font quelques exercices, après, ils rentrent chez eux. Autant rester chez soi et faire des pompes. C’est le suivi qui est important, pas le fait d’aller à la salle de sport’’.

Cependant, il regrette le faible niveau sur l’éducation sportive et le manque de formation chez ceux qui sont censés nous former. ‘’Il y a très peu de coaches en sport et nutriment. Je pense qu’on devrait investir là-dedans. Et le problème avec ces coaches sportifs, c’est qu’ils sont plus dans le sport que dans l’alimentation’’. Il ajoute aussi que les coaches doivent comprendre ‘’l’importance’’ de leur profession et le besoin éprouvé par les populations. ‘’Donc, suggère-t-il, si on le fait de manière très informelle, on ne sera pas respecté. Si on a les connaissances et qu’on défend les points autour du sport et de la nutrition, ce sera un métier valorisant’’.

GRACE LECKABA (STAGIAIRE)