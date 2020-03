La pandémie du Coronavirus touche toutes les catégories sociales du monde, de la culture à la politique en passant par le Sport. Le dernier cas en date est celui du musicien camerounais, Manu Dibango, testé positif hier.

La Covid 19 n’a pas de frontière. Elle n’épargne aucune catégorie sociale. Dans le lot des contaminés positifs figurent aussi bien des anonymes que des personnes connues. Hier, le monde des arts, en particulier celui de la musique, a appris la contamination du saxophoniste et chanteur de jazz camerounais. Le musicien Manu Dibango fait désormais partie des cas confirmés. L’artiste de 86 ans a cependant tenu à rassurer ses admirateurs via sa page Facebook. "Cher public, chers amis. Nous portons à votre information qu'après une récente hospitalisation due à la Covid-19, Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité. Il se réjouit d'avance de vous retrouver prochainement et vous demande, en cette période troublée que nous traversons tous, de bien prendre soin de vous. Amicalement !", peut-on lire dans un message sur les réseaux sociaux.

Parallèlement, la presse camerounaise renseigne que Manu Dibango aurait contracté le virus au sein de l’hôpital « Lariboisière », une structure sanitaire du 10e arrondissement de Paris où il était, depuis le 06 mars dernier, pour une autre pathologie. Toujours dans le monde artistique, l’acteur, scénariste et producteur de cinéma, Idris Elba, n’a pas échappé au filet de la Covid-19. Le Britannique a très tôt pris ses mesures, dès les premières heures qui ont suivi l’annonce de ses résultats. ‘’Ce matin, j’ai été testé positif au Covid-19. Je me sens bien, je n’ai pas de symptômes pour l’instant, mais je me suis isolé, depuis que j’ai découvert que j’avais pu être exposé au virus’’, a écrit l’acteur de 47 ans sur son compte Twitter, ce lundi.

Le sport mondial n’a pas pu n’ont plus résisté à la pandémie. Cette activité, jugée partisane de la bonne santé, a cette fois fléchie devant les ravages de la Covid-19. Plusieurs compétitions ont d’ailleurs été suspendues au plan mondial. Pour cause, le nombre de cas confirmés dans le milieu.Chez les footballeurs, le français Blaise Matuidi a été testé positif. Le statut du milieu de terrain de La Juventus Turin a été révélé par son club italien, ce 17 mars. Pour l’instant, l’état de santé du joueur de 33 ans qui vit entre les deux pays les plus touchés d’Europe (France et Italie) semble être stable. ‘’Le joueur, à l’isolement volontaire à domicile depuis le mercredi 11 mars (…), va bien et est asymptomatique », a précisé la Juventus dans un communiqué, repris par le site 20 minutes.

Kevin Durant et trois joueurs de Brooklyn Nets positifs

L’international français Eliaquim Mangala fait partie de ceux que l’on appelle les porteurs sains. Le défenseur du Fc Valence de 29 ans ne s’attendait pas à être positif, vu son état de forme. Pour atténuer la contamination, il a préféré rester chez lui dans son coin, afin de protéger sa famille. Eliaquim a pris exemple de sa situation pour appeler le grand public à plus de vigilance et au respect des consignes de confinement, afin d’éviter la propagation de la Covid-19. "S’il y a des cas comme moi, c’est-à-dire des gens qui sont porteurs et qui n’ont aucun symptôme, cela signifie qu’il y en a d’autres. Et quand je vois les images des restaurants, des parcs, je me dis qu’il y a un problème. Les gens doivent prendre conscience que même si tu n’es pas forcément un danger pour toi, tu peux l’être pour les autres. Pour les parents, les grands-parents. Ou même les plus jeunes. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un système immunitaire performant. Potentiellement, tout le monde est un risque. Même si tu n’as pas de symptôme, tu peux être un danger, tu es un danger. J’en suis l’exemple", a soutenu le footballeur français, sur la page Rmc, Sport.

Outre le football, le monde du Basket est également secoué par le Coronavirus. Si le joueur de Fc Valence a précédemment appelé le public a plus de vigilance, son compatriote, le basketteur français Rudy Gobert a quant à lui exposé son entourage. Avant de connaitre son statut, le joueur du Nba a fait une mauvaise plaisanterie au sujet du virus, il a en effet, lors d’une conférence de presse, touché exprès tous les micros et dictaphones des journalistes après une question sur la pandémie. Son geste lui a valu de très sévères critiques après la confirmation de son cas qui a d’ailleurs conduit à la suspension de la saison Nba. Le basketteur français a présenté ses excuses pour ce geste déplacé. ‘’Je souhaiterais d’abords m’excuser auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J’ai manqué de discernement et je le reconnais…’’, s’est-il désolé dans une note rendue publique.

Chez les Brooklyn Nets, quatre joueurs ont été testés positifs dont Kevin Durant, star de la NBA et considéré comme l’un des deux meilleurs joueurs de la ligue américaine. Comme son compatriote, il a également publié une déclaration pour rassurer le public. ‘’Prenez soin de vous et mettez-vous en quarantaine. Nous allons nous en sortir », a dit à « The Athletic » l’ailier de 31 ans, double champion NBA.

La femme de Trudeau et des députés français infectés

Le coronavirus a aussi infiltré la sphère politique mondiale. Au canada, c’est l’épouse du Premier ministre, Justin Trudeau, qui a été testée positive. Sophie Grégoire Trudeau de son vrai nom a été confirmée, après un séjour à Londres (Grande Bretagne). Selon des informations du cabinet du premier ministre canadien, elle a cependant présenté des symptômes faibles semblables à la grippe avec une fièvre, contrairement à son mari qui n’en a présenté aucun, mais s’est mis en isolement pour plus de sécurité.

En France, c’est le ministre de la Culture, Franck Riester qui a été déclaré positif par son cabinet, qui rassure qu’il est en forme. Le premier Cas confirmé du gouvernement français avait, d’après le quotidien ‘’L’observateur’’, passé plusieurs jours, la semaine dernière à l’Assemblée nationale, où beaucoup de cas ont été d’ailleurs confirmés. Les confrères renseignent que, dans la mi-journée du Lundi, au moins cinq députés avaient été détectés positifs au coronavirus à l’hémicycle, certains étant hospitalisés et d’autres en confinement à leur domicile.

Au Brésil, c’est le chef de service presse de la présidence qui a testé positif. Fabio Wajngarten a été dernièrement en contacté avec Donald Trump et Jair Bolsonaro. Le président Américain a été soumis à un test qui s’est déclaré négatif, de même que son homologue brésilien Jair Bolsonaro. Mais, ils continuent de susciter des doutes.

HABIBATOU TRAORE