Le ministre des Sports, Matar Ba, a écarté, hier, l’idée d’une annulation ou d’un report des manifestions sportives, malgré la présence du coronavirus au Sénégal, avec 4 cas confirmés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le report ou la suspension des activités sportives pour cause de coronavirus n’est pas encore à l’ordre du jour au Sénégal. C’est, en tout cas, l’avis du ministre des Sports Matar Ba. Il l’a fait savoir hier, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animait dans les locaux de son département. ‘’Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d’annulation d’une organisation sportive n’est envisagée, pour l’heure’’, a-t-il indiqué.

Le Sénégal fait partie des pays affectés par cette nouvelle maladie, avec 4 cas confirmés. Le ministre dit être à l’écoute des autorités étatiques, avant de prendre une quelconque décision. ‘’Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n’en sommes pas encore à ce stade, mais nous avons l’obligation de nous inscrire dans les directives que le président de la République a données à son gouvernement, particulièrement aux services de santé et aux services de sécurité qui sont les premiers remparts dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la propagation du coronavirus’’, ajoute-t-il.

Matar Ba invite les fédérations, les clubs, les associations et autres acteurs du mouvement sportif à adopter des comportements adéquats et appropriés, pour faire face à la situation. Ces attitudes consistent, selon lui, à garder le calme et la sérénité, d’éviter de céder à la peur et aux rumeurs, de respecter scrupuleusement les règles de prévention et de lutte édictées et indiquées par les services sanitaires, et d’agir avec responsabilité.

Cette déclaration du ministre des Sports intervient au lendemain des réactions de Me Augustin Senghor et de Saër Seck. Le premier, président de la Fédération sénégalaise de football, a confirmé, avant-hier, la tenue de la rencontre Sénégal - Guinée-Bissau prévue le 28 mars prochain au stade Lat Dior de Thiès. L’avocat est allé plus loin, en promettant d’ouvrir les portes du stade au public. Le second, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, a exclu l’idée d’une suspension du championnat national de football. Le président de Diambars réagissait à l’occasion de la cérémonie du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

OUMAR BAYO BA