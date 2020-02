De manière générale, le Sénégal a connu une hausse de ses exportations, en décembre 2019. Il en est de même pour les importations qui ont augmenté de 10,8 % par rapport à décembre 2018. Autant de paramètres qui se sont répercutés sur la balance commerciale toujours déficitaire, mais en légère amélioration.

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les exportations du Sénégal sont d’un montant de 183,8 milliards de francs CFA, pour le mois de décembre 2019, contre 127,8 milliards le mois précédent. Ce qui a entrainé un bond en avant de 43,8 %. Cette hausse, d’après l’agence, s’explique par l’augmentation des expéditions d’arachides non grillées (35,3 milliards de F CFA contre 1,1 milliard au mois précédent), de légumes frais (4,1 milliards de F CFA contre 0,4 milliard au mois précédent), de poissons frais de mer (+43,4 %) et d’or non monétaire (+23,1 %), l’acide phosphorique (11,4 milliards de F CFA) et les conserves de poissons (6,8 milliards de F CFA). Les principaux clients du Sénégal sont la Chine, la Suisse, le Mali, l’Inde et les Etats-Unis.

Toutefois, la baisse des exportations de produits pétroliers (-59,7 %) et de zirconium (-45,3 %) a atténué cette tendance à la hausse. Comparées au mois de décembre 2018, les exportations connaissent une hausse de 2,5 %. En fin décembre 2019, leur cumul s’élevait à 1 985,1 milliards de F CFA contre 1 670,0 milliards pour la période correspondante à l’année 2018, soit un relèvement de 18,9 %.

Quant aux importations, au mois de décembre 2019, elles ont atteint 418 milliards contre 345,2 milliards en novembre 2019, soit une hausse de 21,1 %. Un chiffre principalement dû à l’achat de froment, de méteil, de produits pétroliers finis, de riz, d’ouvrages en métaux, d’appareils et de véhicules terrestres. Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France (18,7 %), la Chine (10,3 %), le Nigeria (8,6 %), le Danemark (7,8 %) et la Belgique (5,5 %).

Par ailleurs, l’absence d’importations d’huile brute, de pétrole au mois de novembre 2019 contre 35,8 milliards de F CFA au cours de celui de décembre, a participé à l’augmentation de celles-ci. Comparées au mois de décembre 2018, les importations ont progressé de 10,4 %. Elles affichaient 4 229,3 milliards de F CFA en fin décembre 2019, contre 3 916,3 milliards pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 8,0 %.

Ainsi, le solde commercial, en décembre 2019, a connu une baisse (-234,2 milliards contre -217,4 milliards en novembre 2019). Cette détérioration résulte du renforcement du déficit au niveau de la balance commerciale du Sénégal vis-à-vis de plusieurs pays comme le Danemark (-32,4 milliards de F CFA, contre -4,3 milliards au mois précédent), les Emirats arabes unis (-8,4 milliards de F CFA contre -5,1 milliards) et le Nigeria (-35,3 milliards de F CFA contre +0,7 milliard).

Toutefois, la réduction du déficit vis-à-vis de la Chine (-2,8 milliards de F CFA contre -29,2 milliards au mois précédent) et des Pays-Bas (-18,7 milliards de F CFA contre -29, 1 milliards) a atténué la détérioration du solde de la balance commerciale.

Par ailleurs, le cumul du solde de l’année 2019 s’est amélioré pour s’établir à -2 244,2 milliards de F CFA contre -2 246,3 milliards en fin décembre 2018.

EMMANUELLA MARAME FAYE