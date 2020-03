Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, 876 personnes ont été mises aux arrêts dans la région de Dakar, depuis le mois de janvier.

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance dans la région de Dakar, il a été enregistré, depuis le début de l’année 2020, l’interpellation de plus de 876 personnes. Il s’agit, selon un document du Bureau des relations publiques de la police nationale parvenu hier à notre rédaction, d’arrestations pour des infractions relatives à l’atteinte aux biens, classées selon cet ordre : vol simple, abus de confiance et détournement, escroquerie, vol avec violence, recel, cambriolage.

Quant à celles relatives aux stupéfiants, elles sont au nombre de 525 personnes dont 387 pour usage de chanvre indien, 129 pour trafic de chanvre indien et 9 pour trafic de drogue dur.

‘’C’est le lieu de signaler la célérité avec laquelle les auteurs d’actes criminels et de délinquance ont été interpellés par les services de la police nationale qui ont travaillé en parfaite synergie’’, se félicite le bureau.

Il liste aussi les actions menées par le Commissariat central de Dakar, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à l’instar des localités de l’intérieur du pays. Il y a la sécurisation des sites de confinement situés dans son secteur de compétence, le soutien aux autorités administratives et sanitaires, la contribution aux opérations d’identification et de localisation des personnes contacts, la participation aux séances de sensibilisation et son engagement quotidien sur le terrain pour appliquer les directives présidentielles et l’arrêté ministériel relatif à l’interdiction provisoire des manifestations et rassemblements.

CH. THIAM