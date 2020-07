Depuis l’assouplissement des mesures de restriction contre la propagation du virus au Sénégal pour soulager l’économie, la pandémie a connu un regain dans le pays. Une autre manière d’analyser les statistiques du ministère de la Santé a été offerte par un cabinet d’études et, par la même occasion, un moyen d’appréciation de l’impact de ces mesures sur l’évolution de la maladie.

Il existe enfin un moyen d’évaluer les décisions des autorités gouvernementales sur l’évolution du coronavirus au Sénégal. Le cabinet Convergence Informatique Statistiques a révélé hier, dans une série de vidéos disponibles sur Youtube, ses analyses sur les statistiques de la Covid-19 fournies par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays.

Si le cabinet précise, d’emblée, que ce travail n’engage en rien le gouvernement du Sénégal, les indicateurs qu’il a utilisés permettent d’avoir une approche différente de la manière dont les statistiques sur la maladie au Sénégal ont été analysées jusqu’ici.

En effet, à travers le nombre de nouvelles contaminations, les délais de guérison, le taux de létalité et un flux obtenu par la formule ‘’Nouvelle contamination - guérisons - décès’’, ces analystes sont parvenus à déterminer le comportement de la pandémie au Sénégal, ses moments clés et le basculement des différentes trajectoires.

L’étude du nombre de nouvelles contaminations montre la capacité de limiter, voire à briser les chaines de contamination. A la date du jeudi 16 juillet 2020, cet indicateur, scruté entre le 2 mars 2020 et le 5 juillet 2020, montre qu’il y a eu un maximum journalier de 177 nouvelles contaminations recensées au 71e jour de présence de la pandémie. Les spécialistes précisent cependant qu’il est difficile de considérer ce maximum comme un pic, au vu de la tendance haussière de la courbe. D’autant plus qu’une représentation par semaine permet de constater que les 18e, 16e et 11e semaines affichent les plus fortes nouvelles contaminations, avec respectivement 814, 798 et 771 individus testés positifs à la Covid-19. D’ailleurs, la courbe des nouvelles contaminations est encore ascendante, 18 semaines après l’apparition du premier cas officiel au Sénégal. Et ces résultats montrent, selon le cabinet, qu’à ce jour, le Sénégal a du mal à briser les chaines de contamination, même si ces chiffres restent largement en dessous de ceux des pays occidentaux.

Cette journée record de nouvelles contaminations correspond en fait au 11 mai 2020, date du discours du président de la République Macky Sall, demandant aux Sénégalais d’apprendre à ‘’vivre avec le virus’’. Cette directive avait été accompagnée de l’annonce d’un assouplissement des mesures restrictives contre la Covid-19, avec la réduction des heures du couvre-feu et la réouverture des lieux de culte. Un concours de circonstances ? Sûrement !

Mais à partir de ce troisième mois, comme s’y attendait les équipes du Dr Abdoulaye Bousso, les nouvelles contaminations ont connu une forte progression. En atteste un autre indicateur analysé par les équipes du cabinet Convergence Informatique Statistiques.

En effet, sur la même période, le délai moyen de guérison qui renseigne sur l’efficience des traitements et les capacités d’absorption d’un flux grandissant de patients est de 16,5 jours. Les analyses montrent qu’une proportion de 13,4 % des patients guérit moins de 15 jours après avoir été déclarée malade. En même temps, 73,8 % des patients guérissent dans un intervalle de 15 à 21 jours. 12,8 % ne sont déclarés guéris qu’au bout de 22 à 28 jours. Les analystes en déduisent que le Sénégal a affiché une capacité à guérir ses malades au bout d’une quinzaine de jours, au moment où le nombre de malades était raisonnable. Mais à partir de la 9e semaine correspondant au grand bond des nouveaux cas, cet indicateur s’est dégradé. Si cela peut s’expliquer par un plateau médical débordé par l’afflux de malades, la situation pourrait être plus inquiétante, si le nombre de patients n’est pas stabilisé dans les jours à venir.

Taux de guérison honorable

En même temps, le Sénégal présente un taux de guérison honorable. Ce rapport du nombre de patients guéris sur le nombre total de cas positifs a été évalué, toujours entre le 2 mars et le 5 juillet, sur les 7 400 cas recensés dont 2 870 déclarés guéris, à 65,8 %. Une performance qui dénote de la qualité du personnel soignant sénégalais.

A l’opposé, le taux de létalité, qui mesure la capacité à guérir et spécialement les cas graves, est mesuré à 1,8 %. En comparaison, un pays comme la France affiche un taux de létalité de 18 %. Toutefois, il est en hausse depuis le mois de mai.

L’assouplissement des restrictions pour la limitation de la propagation de la pandémie de coronavirus avait été décidé par le président de la République, pour permettre à l’économie sénégalaise de souffler, avec les difficultés occasionnées par la Covid-19. Le 30 juin 2020, c’est le couvre-feu et l'état d'urgence, instaurés à partir du 23 mars, qui avaient été ensuite levés.

Les impacts de ces décisions sur l’évolution de la maladie peuvent aussi s’évaluer à travers un flux que le cabinet a obtenu par la formule : ‘’Nouvelle contamination – guérisons – décès.’’ Cet indicateur de synthèse permet de comparer le flux quotidien des nouvelles contaminations entrant et celui sortant des guérisons et des décès. Sur la période des 125 jours étudiés, 90 ont montré un niveau de flux positif avec des nouvelles contaminations supérieures au nombre de guérisons et décès. Trente-six jours ont été marqués par un flux négatif avec des guérisons supérieures aux contaminations. Toutefois, la bataille sera en passe d’être gagnée, lorsque le Sénégal parviendra à aligner trois semaines de flux négatifs d’affilée.

Lamine Diouf