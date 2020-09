Napoléon Bonaparte, un des hommes politiques qui a le plus marqué de façon indélébile l’histoire de la France, homme d’État ingénieux et conquérant a dit : « il n’y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit : à la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit ». Une telle réflexion aurait été produite par un homme ordinaire,