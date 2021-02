Remontrances, couvre-feu, restrictions sur les libertés. Les rappels à l’ordre du chef de l’Etat n’y font rien. La majorité des Sénégalais peinent à respecter les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Un seul dernier recours : le vaccin.

Dans sa stratégie de lutte contre la pandémie de coronavirus, le président de la République fonde ses espoirs sur la vaccination. Malgré toute la communication faite sur le respect des gestes barrières et les mesures restrictives imposées par les autorités, le virus est de plus en plus insaisissable. La courbe ascendante des contaminations continue sa folle montée vers les sommets.

Face à la propagation de la Covid-19, le chef de l’Etat a rappelé, en Conseil des ministres, hier, l’urgence de redoubler de vigilance à travers le respect individuel et collectif des mesures barrières et des précautions sanitaires préventives. Mais le relâchement continu noté dans leur application, de même que les effets de la pandémie sur l’économie et la société ont amené le président Macky Sall à anticiper et à agir en mode "Diligence" et "Fast-track".

Dans les faits, ‘’il s’agit, dès lors, d’accélérer les procédures, de mobiliser toutes les ressources humaines et financières requises, afin de vacciner, dans les meilleurs délais, les populations cibles prioritaires identifiées’’.

Dans cette volonté de vacciner le personnel médical, les personnes âgées et celles vivant avec des maladies qui les rendent vulnérables face à la Covid-19, le chef de l’Etat demande au ministre de la Santé, en relation avec ses collègues concernés, ‘’de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale nécessaires au lancement, sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard’’.

Vendredi dernier, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a procédé à la réception d’un lot d’équipements composés 1 117 réfrigérateurs homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la conservation des vaccins entre 2 et 8° destinés aux postes de santé, aux dépôts des districts et des régions. Ils viennent, selon Abdoulaye Diouf Sarr, s’ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020, dans le cadre du déroulement de la stratégie de vaccination pour la lutte contre le coronavirus.

Une partie du matériel déjà mise en place, le ministre de la Santé sera chargé de faire un point hebdomadaire en Conseil des ministres, sur les statistiques de vaccination Covid-19 au niveau national et international. Toutefois, l’on ne devrait pas oublier la prise en charge des malades au quotidien. Et sur cette question, Macky Sall a demandé à Abdoulaye Diouf Sarr de sensibiliser davantage les acteurs de la santé et les populations sur le respect des rendez-vous médicaux et la fréquentation régulière des structures de santé, tout en veillant particulièrement sur le déroulement optimal du Programme élargi de vaccination (PEV).

Aménagement de nouvelles zones touristiques

Malgré les sombres perspectives économiques, des secteurs durement affectés par la pandémie vont bénéficier des investissements publics. En effet, le président de la République a requis l’accélération de l’aménagement de nouvelles zones touristiques. Ceci, pour asseoir l’attractivité du territoire national, la compétitivité de l’économie, la création d’emplois décents, mais surtout la valorisation du potentiel environnemental, artisanal et culturel des localités concernées. Deux projets ont été particulièrement mis en exergue par Macky Sall : la finalisation de l’aménagement global du site de référence de Pointe Sarène, qui s’érige en zone touristique émergente avec les projets d’investissements privés de grande envergure, de même que la réalisation du projet de parc forestier urbain de Dakar-Yoff.

A l’opposé du secteur du tourisme, les performances du secteur agricole ont sauvé les statistiques économiques de l’économie sénégalaise d’une débâcle promise par la pandémie. Et le président de la République se réjouit ‘’du bon déroulement de la campagne de commercialisation arachidière qui connait aujourd’hui, avec les ajustements rapides du gouvernement, une réussite notable, vu l’excellent niveau de collecte à ce jour (371 891 tonnes en 73 jours de campagne)’’. La prochaine étape sera l’intensification du processus de modernisation de la Sonacos SA, pour consolider une agro-industrie nationale innovante, autour du développement durable de la filière arachidière.

Un volet important du Conseil des ministres a été accordé à l’éducation. Sur ce volet, Macky Sall souhaite renforcer, de façon substantielle, les ressources budgétaires allouées à la protection des enfants et des jeunes mineurs. A cet effet, il invite le garde des Sceaux à finaliser, ‘’de façon inclusive, un Programme national de modernisation de l’éducation surveillée (Promes), en intégrant tous les volets (infrastructures, ressources humaines, financement, accompagnement psychosocial et réinsertion)’’.

Concernant les futurs formateurs de ces enfants, à la faculté des Sciences et techniques de l’éducation et de la formation (Fastef) et dans les écoles dédiées, le président de la République a demandé aux ministres en charge de l’Education et de l’Enseignement supérieur, de la Fonction publique et des Finances, d’engager des diligences appropriées à une planification stratégique des recrutements et à la programmation optimale des formations des enseignants à la Fastef et dans les différentes écoles et instituts concernés.

Lamine Diouf