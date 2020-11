Un laboratoire ou Lab pour la structuration technique et financière de l’agropole Centre couvrant les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel sera ouvert le lundi 16 novembre, afin de permettre aux acteurs de définir les modalités de mise en œuvre et de suivi du projet. L’annonce a été faite, hier, par le directeur du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos) El Ousseyni Kane, lors d’un atelier.

Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos) a engagé, dans le cadre de la relance économique, le processus de structuration de l’agropole Centre qui est un processus complexe du PSE. ‘’Le motif global est d’élever le niveau de production de ces trois filières, à savoir le sel, les céréales et l’arachide. Mais aussi, booster toute la chaine de valeur pour qu’il y ait un véritable écosystème. Le Lab sera ouvert le 16 novembre prochain et va réunir, pendant 5 jours, environ 250 acteurs de ces trois filières. Ils vont réfléchir sur des business modèles, des plans de développement et seront accompagnés par le secteur financier, mais aussi le ministère de l’Economie, celui de l’Agriculture, de l’Industrie et l’ensemble des acteurs du système de ces trois filières’’, explique le directeur du Bos El Ousseyni Kane.

D’après lui, l’objectif global, c’est de sensibiliser les populations et de montrer l’importance capitale de ce projet couvrant les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, dans le cadre de la relance économique. Par rapport au financement du projet, M. Kane, a indiqué que les agropoles sont portés pour le secteur privé. ‘’Aujourd’hui, l’Etat, à travers le Bos, va faire l’encadrement globale, la structuration complète, préparer tous les business modèles pour le développement de l’ensemble de ces projets-là. Ensuite, c’est au secteur privé d’investir, avec l’aide du Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) ou d’un autre dispositif financier, d’accompagner la mise en œuvre de ces projets’’, dit-il.

Après l’atelier d’orientation de Kaolack, le patron du Bos a fait savoir qu’ils ont disposé de trois mois pour faire le tour du Sénégal. ‘’Quand on parle d’agropole Centre, cela ne concerne pas seulement les acteurs de cette zone. Les agropoles sont pour le Sénégal. Donc, un producteur qui est à Saint-Louis ou Matam peut être intégré dans cet agropole. On espère qu’on va couvrir le maximum de producteurs. On est dans la première phase de l’agropole ; il est possible que dans deux ou trois ans, qu’on renforce les filières. On va démarrer, avant la fin du mois, la construction de l’agropole Sud qui a été structuré par le Bos en 2018. Pour l’agropole Centre, on espère que d’ici la fin de 2021, on va commencer la phase de construction et de développement’’, annonce-t-il.

MARIAMA DIEME