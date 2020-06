Le Sénégal soutient ses départements du Tourisme et des Transports aériens qui font partie des secteurs les plus impactés par le coronavirus à mieux faire face à la crise. C’est ainsi que les structures du portefeuille de l’Etat, sous la tutelle de ce ministère dirigé par Alioune Sarr, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (Pres) recevront aujourd’hui une subvention de 3 milliards de F CFA, une tranche de l’enveloppe des 5 milliards qui a été accordée aux agences et entreprises publiques.

Cette première tranche, informe-t-on, sera répartie entre les structures suivantes qui recevront chacune l’équivalent du montant de 90 % de leur masse salariale trimestrielle. Il s’agit, entre autres, ’’de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), de la société Aéroport international Blaise Diagne (AIBD.SA), de l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS), de la Haute autorité des aéroports du Sénégal (HAAS), du Bureau enquête et analyse pour la sécurité de l’aviation civile du Sénégal (BEA)’’.

Ainsi, d’après la note, à travers la cérémonie de remise de chèques organisée aujourd’hui, il sera question de concrétiser la volonté du président de la République visant à soutenir les segments de l’économie nationale les plus gravement touchés par la crise sanitaire et de préserver la totalité des emplois. ‘’Sans doute, les bénéficiaires de ces subventions, qui sont à l’avant-garde de l’économie du tourisme et du transport aérien de notre pays, mobiliseront tout leur savoir-faire et leur énergie pour être résilients face aux incertitudes de la crise actuelle et entreprenants dans la période de reprise qui a déjà commencé avec les vols domestiques et l’élaboration des protocoles sanitaires pour les activités touristiques et celles du transport aérien’’, lit-on dans le document.