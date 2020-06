La Fédération internationale de football association (Fifa) a dévoilé son troisième plan d’action d’aide au monde du football, approuvé hier par son Conseil, avec une allocation de 1,5 milliard de dollars US (870,75 milliards de francs CFA). La Fédération sénégalaise de football (FSF), comme les 220 autres associations membres, recevra un montant total de 1,5 million de dollars de subvention (870,75 millions de francs CFA).

La Fédération internationale de football association (Fifa) a fait un pas supplémentaire concernant son plan d’aide au monde du ballon rond. Réuni, hier, en visioconférence, le Conseil de la Fifa a approuvé, ‘’à l’unanimité’’, le plan d’aide contre la Covid-19 conçu par l’administration de la Fifa, en étroite coopération avec des représentants des confédérations.

‘’Articulé autour de trois étapes, ce plan d’aide permettra de mettre à disposition jusqu’à 1,5 milliard de dollars US (870,75 milliards de francs CFA) pour soutenir la communauté du football’’, a informé un communiqué publié sur le site officiel de l’instance dirigeante du football mondial.

Ainsi, la Fédération sénégalaise de football (FSF), au même titre que les 220 autres associations membres de la Fifa, recevra un soutien financier pour faire face aux dommages causés par la pandémie du nouveau coronavirus. Cette aide est attribuée sous la forme d’un système à deux volets. Le premier est relative à une subvention, celle de ‘’solidarité universelle’’, qui s’élève à 1 million de dollars (580,5 millions de francs CFA) et une autre dite ‘’supplémentaire’’ de 500 mille dollars US (290,25 millions de francs CFA) et qui sera ‘’spécifiquement allouée au football féminin’’. Ce qui fait un montant de 1,5 million de dollars (870,75 millions de francs CFA) de subvention pour chaque association membre. L’autre volet de l’appui financier prend la forme d’un ‘’prêt sans intérêt’’. ‘’Les associations membres pourront demander des prêts pouvant s’élever jusqu’à 35 % de leurs recettes annuelles auditées. À des fins de solidarité, le prêt minimal disponible sera de 500 000 et un plafond maximal de 5 millions de dollars (2,9 milliards de francs CFA) a été mis en place.

La Fifa a également prévu une subvention aux différentes confédérations. Chacune d’elles recevra également une enveloppe de 2 millions de dollars (1,161 milliard de francs CFA). En outre, chaque confédération pourra emprunter jusqu’à 4 millions de dollars (2,32 milliards de francs CFA).

Ces subventions et prêts doivent être utilisés par les associations membres ‘’au bénéfice de la communauté du football sur leurs territoires respectifs, notamment les clubs, les joueurs, les ligues et les autres personnes ou organisation frappées par la pandémie’’. Leur usage sera strictement contrôlé par la Fifa qui mettra tout en œuvre pour assurer un ‘’suivi efficace’’ du plan d’aide. ‘’Des contrôles stricts seront mis en place vis-à-vis de l’utilisation des fonds, ainsi que diverses exigences en matière d’audit et des conditions claires de remboursement des prêts’’.

Pour cela, un comité de pilotage du plan d’aide contre la Covid-19 sera également créé afin de superviser la gestion du plan. Ce comité sera présidé par le vice-président de la Commission de gouvernance de la Fifa, Olli Rehn. Il est également gouverneur de la Banque de Finlande, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et ancien vice-président de la Commission européenne.

Au mois d’avril dernier, la Fifa avait versé une allocation de 150 millions de dollars US (91 244 535 000 F CFA) aux 221 fédérations nationales de football. Soit une somme de 500 mille dollars US (304 14 millions de F CFA) à chacune d’elles.

Réaménagement du calendrier

Compte tenu de la progression de la pandémie de Covid-19, le Conseil de la Fifa a approuvé les propositions de réaménagement du calendrier des matches faites par le groupe de travail Fifa/confédérations sur la Covid-19, à la suite d’un processus de consultation exhaustif avec les confédérations et les parties prenantes du monde du football.

Ainsi, il est prévu un report de la fenêtre de septembre 2020 des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la Confédération africaine de football, de même que l’AFC (Confédération asiatique de football), la Concacaf (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) et l’OFC (Confédération océanique de football).

Par ailleurs, la fenêtre de juin 2021 pour ces mêmes zones connaitra une extension de sept jours, ‘’afin de permettre que quatre matches soient disputés au lieu de deux’’.

La prochaine séance du Conseil est prévue en septembre, avant le 70e Congrès de la Fifa qui se tiendra le 18 septembre. Ces deux événements se tiendront de façon virtuelle, par visioconférence.

LOUIS GEORGES DIATTA