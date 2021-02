La section Sudes de l’université Assane Seck de Ziguinchor est remontée contre le recteur Mamadou Badji. Ce syndicat, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’ hier, informe de son opposition à l’annulation par le recteur, de l’élection de Magatte Camara ‘’élu par 13 voix contre 11 pour son adversaire’’ au poste du Per du Conseil d’administration. A en croire le Sudes, cette élection du 28 décembre qui a mené au poste de PCA le sieur Camara est une victoire qui déplait au recteur qui, d’après le Sudes, est du côté de l’adversaire du ‘’gagnant’’.

‘’Déchu et humilié par le résultat sans appel de cette élection auquel il ne s’attendait pas et qui contrarie ses plans visant à disposer d’instance à sa dévotion pour on ne sait quel dessein inavouable, le recteur Mamadou Badji, en très mauvais perdant, s’est immédiatement et frénétiquement mis à la recherche de prétextes fallacieux pour remettre en cause le choix démocratique de la communauté universitaire de Ziguinchor’’, écrit le Sudes dans son communiqué.

Le Sudes/ESR, face à cette attitude du recteur qu’il condamne, ‘’exige’’ le retrait ‘’immédiat’’ de cet acte administratif ‘’illégal’’ d’annulation du résultat de l’élection ‘’régulière’’ de remplacement du Per de rang A au Conseil d’administration de l’université. Il s’oppose également à la tenue d’une nouvelle élection.