Depuis quelques années, la création d'une Super League européenne fermée revient comme un véritable serpent de mer. Les clubs européens les plus puissants, la Juventus Turin et le Real Madrid en tête, souhaitent créer une nouvelle compétition dans laquelle s'affronteraient les meilleures équipes avec l'objectif de dégager des revenus encore plus importants que ceux de la Ligue des Champions. Cette initiative passe mal auprès de la Fifa.

L'instance internationale a publié un communiqué ce jeudi pour menacer les joueurs qui participeraient à cette compétition de les exclure des grands tournois internationaux, comme la Coupe du monde ou l'Euro par exemple ! "De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à une quelconque compétition organisée par la Fifa ou sa confédération", peut-on lire. Preuve que la menace de la création d'une telle compétition est prise très au sérieux par les instances.