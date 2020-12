Le maire de Yoff partage l’avis du ministre en charge de l’Aménagement des territoires, concernant la suppression du statut de ‘’ville de Dakar’’. Abdoulaye Diouf Sarr, qui intervenait hier, lors d’une visite des chantiers du programme Promovilles dans sa commune, a soutenu que le ‘’plus important n’est pas l’appellation, mais plus le contenu’’.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a annoncé, ce week-end, une étude pour aller dans le sens de la suppression du statut de ‘’ville de Dakar’’. Interpellé sur la question hier, à l’occasion d’une visite des chantiers du Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans sa commune, le maire de Yoff a estimé que face à cette situation, ‘’le plus important n’est pas l’appellation, mais plus le contenu’’. D’après Abdoulaye Diouf Sarr, si, dans le contenu de ce qu’il va mettre en place, Dakar ‘’y trouve ses intérêts’’ en termes de satisfaction des populations, il faut plus regarder le fond qu’apprécier les questions d’appellation, de forme.

‘’Il faut tenir compte de l’intérêt des populations et ces fonds doivent être abordés, adressés correctement, au lieu de rester sur des éléments superficiels d’appellation. Nous ne cherchons que le meilleur pour les populations de Dakar et le chef de l’Etat Macky Sall ne mettra pas en place quelque chose qui affaiblira la ville de Dakar. Tout ce qu’il fait est pour la renforcer, pour le développement de la ville. Donc, ne restons pas sur des considérations affectives’’, dit-il.

En tant que maire, Diouf Sarr déclare qu’il croit que l’Acte 3 de la décentralisation a apporté une ‘’révolution’’ dans la gouvernance territoriale. Il s’agit, selon lui, de la communalisation intégrale, le fait que le département soit le niveau de coordination intermédiaire, avec la suppression de la région en tant que collectivité territoriale. ‘’La région n’est maintenant que l’instance administrative de décisions avec les gouverneurs. Ce qui démontre la nécessité de l’harmonisation au niveau national’’, renchérit-il.

1,613 milliard de francs CFA pour l’aménagement et l’éclairage de Yoff

Il convient de souligner que la commune de Yoff a bénéficié d’une enveloppe de plus d’un milliard, destinée aux travaux d’aménagement et d’éclairage de la localité, dans le cadre de la mise en œuvre du Promovilles.

Pour le département de Dakar, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a indiqué qu’il a été convenu de mettre en place des voiries pour un linéaire de 20 km dans tout le département.

‘’Et concernant la commune de Yoff de façon particulière, il a été initialement retenu de mettre des voiries pour un linéaire de 500 m et finalement, nous sommes allés au-delà et nous sommes aujourd’hui, à 1,2 km. En termes de consistance de travaux, ce qui a été initialement retenu, c’est de mettre en place quatre axes et cinq bretelles. Et sur les quatre axes, les trois ont été réalisés. Il reste seulement quelques travaux en termes de trottoir et aussi d’électrification. Pour les bretelles, nous en sommes à 100 %. Le montant global du financement est de 1,613 milliard de francs CFA, octroyé par la Banque islamique de développement (BID) et l’Etat du Sénégal’’, renseigne Samba Diobène Ka.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que Promovilles a engagé globalement, dans la région de Dakar, la construction de 50,6 km de voirie assainie, éclairée et aménagée. Mais aussi la réalisation de deux stations de pompage, le reprofilage du canal de l’ouest de Rufisque, l’aménagement de huit bassins versants, pour renforcer l’assainissement des eaux pluviales et contribuer à la lutte contre les inondations. Ceci pour un coût global de 64,6 milliards de francs CFA. ‘’Le programme intervient dans 32 communes réparties sur le territoire national et a pour mission de participer à la mise en place de voiries aménagées, éclairées avec un bon système d’aménagement. Pour les lenteurs surtout dans la zone Ouest-Foire, c’est une défaillance liée aux entreprises. Toutes les dispositions financières étaient prises par l’Etat du Sénégal pour relancer les travaux. En cas de défaillance de l’entreprise, il y aura les voies et moyens de résilier le contrat et convoquer une autre entreprise pour continuer les travaux. Et nous prendrons toutes les dispositions idoines pour que les travaux puissent se faire d’ici l’hivernage prochain’’, ajoute-t-il.

En plus du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le maire de Yoff a relevé que le président de la République a permis, avec Promovilles, aux communes d’avoir des investissements qu’il serait ‘’extrêmement difficile’’ de réaliser avec le budget municipal. Et parallèlement, la construction d’infrastructures socio-économiques de base. ‘’Notre ambition a été toujours de régler les problèmes de voirie dans Nord-Foire. Aujourd’hui, cette question est derrière nous. Il y a aussi dans la même veine, le projet de Ouest-foire. Donc, Ouest-Foire, Nord-Foire, Diamalaye, cité Djily Mbaye et autres. Yoff a bénéficié de cet investissement assez important de Promovilles’’, témoigne Abdoulaye Diouf Sarr.

MARIAMA DIEME