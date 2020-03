Les dirigeants des disciplines sportives ont unanimement pris l’initiative de se conformer à la mesure d’interdiction des activités de rassemblement prise avant-hier par le chef de l'État Macky Sall.

L’interdiction des manifestations publiques, par le président de la République, est suivie par les acteurs du monde sportif. Ils ont tous pris des mesures de suspension et d’annulation de leurs activités, après la déclaration du chef de l'État. Les dirigeants sportifs ont ainsi répondu massivement à l’invite de leur autorité de tutelle qui leur a demandé de se plier aux mesures prises le chef de l'État Macky Sall.

‘’Les compétitions sportives prévues au Sénégal sont suspendues à partir de ce samedi 14 mars, pour une durée d’un mois. Les autorités administratives et locales, les présidents des fédérations et des groupements sportifs, les acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion des compétitions sportives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision’’, a dit Matar Ba.

Dans les heures qui ont suivi leur rencontre avec le chef du département des Sports, les fédéraux des différentes disciplines sportives ont exigé la suspension de toutes leurs activités. La Fédération sénégalaise de football a ainsi reporté toutes ses compétitions. Maître Augustin Senghor et ses collaborateurs ont exprimé, dans un communiqué, leur volonté d’appliquer à la lettre la décision du président de la République portant sur la suspension des activités sportives sur l’étendue du territoire national, pour une meilleure prévention de la propagation. ‘’À partir de ce samedi 14 mars 2020, et pour une période d’un mois, toutes les compétitions nationales et autres activités sportives de la Fédération sénégalaise de football et mouvements associatifs sont suspendues’’, indique la note.

Mais les fédéraux ont poursuivi les matches d’avant-hier, comptant pour les 32es de finale de la Coupe du Sénégal senior.

Le tournoi international de judo de Saint-Louis, initialement prévu les 14 et 15 mars 2020, a été annulé, après une journée de compétition. La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a aussi interrompu toutes ses compétitions officielles et activités sportives sur l’ensemble du territoire national. C’est en conformité avec la directive de la FSBB que la Ligue de basket de Dakar a ajourné sa session de présélection prévue antérieurement le dimanche 15 mars 2020, au stadium Marius Ndiaye. ‘’Nous vous recommandons fortement de respecter les mesures préventives et d’éviter les rassemblements’’, a écrit son président Samba Guèye dans un communiqué.

Le président de la Fédération sénégalaise de handball, pour sa part, a pris plusieurs mesures dont la fermeture du centre de regroupement de Thiès. ‘’Nous avons décidé, en application des décisions du président de la République portant interdiction des rassemblements publics, qu’il était opportun de fermer le centre national d’entraînement de Thiès où nous avons regroupé 30 jeunes filles qui s’entraînent et étudient sur place. Cette décision était envisagée parce que le directeur technique, ménager de l’équipe nationale féminine senior, est bloqué en ce moment en France. La deuxième, c’est l’arrêt du regroupement des filles de moins de 20 ans devant se rendre au Trophy Mondial en Colombie’’, a fait remarquer Seydou Diouf.

Le président du Saltigué et sa bande ont également annulé le regroupement de l’équipe nationale féminine senior devant prendre part au tournoi qualificatif olympique de handball. La dernière mesure est relative à l’annulation du regroupement des U20 garçons pour le challenge Trophy Continental de Bamako.

OUMAR BAYO BA