Le Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) fustige la gestion de leur ministre de tutelle, Aminata Assome Diatta. Les syndicalistes dénoncent beaucoup d’insuffisances, dans le management du ministère du Commerce, imputables, indiquent-ils dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, à un clientélisme politique exacerbé qui traduit dans le choix de ses collaborateurs et de ses actions prioritaires.

A titre illustratif, ils indiquent la nomination d’un photographe avec un titre de conseiller technique du ministre. Le communiqué du bureau du Synacom dénonce aussi un tâtonnement et une précipitation dans la gestion de certains dossiers pour, estime-t-il, donner un semblant de gages d’efficacité et de performance. ‘’Il y a une menace de la stabilité sociale par le biais d’une mesure illégale, inédite, unilatérale et sournoise.

Celle-ci vise à faire bénéficier à des non ayants droit des avantages portant sur le produit des amendes, pénalités, transactions et confiscations établies en matière de contentieux économique. Nous invitons les corps de contrôle, les autorités du Comité de suivi du Force-Covid-19 à exiger un bilan détaillé et justifié du fonds de riposte mis à la disposition du département, à l’instar des autres ministères’’, réclame-t-on dans le communiqué de la Synacom reçu à ‘’EnQuête’’.