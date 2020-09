Au Sénégal, rares sont les syndicats qui sont dirigés par des femmes. Souvent, elles sont confinées aux fonctions d’ajointes et ne sont pas bien outillées pour investir les syndicats. Le Réseau des enseignantes syndicalistes pour l’Afrique de l’Ouest (Resao) a entamé, à l’échelle nationale, une formation dont l’objectif final vise à accompagner et à outiller les femmes pour qu’elles se sentent plus à l’aise dans les syndicats.

Il a été remarqué que les femmes syndicalistes n’étaient pas assez outillées pour pouvoir remplir leur fonction. Elles sont très nombreuses dans les syndicats. Malheureusement, elles n’ont pas assez d’outils d’information, de formation pour occuper leur réelle place dans les syndicats. Le Réseau des enseignantes syndicalistes pour l’Afrique de l’Ouest (Resao) veut changer la donne.

Il a entamé une série de formations à l’endroit de femmes syndicalistes. A l’étape de Diourbel, la formatrice et responsable du Département genre, équité et loisirs du Sudes (Syndicat unitaire des enseignants du Sénégal), Abibatou Sylla Sow, revient sur les motivations du Resao. ‘’Nous sommes là, aujourd’hui, pour former les femmes en leadership transformationnel, en gestion du syndicat, sur les techniques de communication.

Comment prendre la parole en public ; comment tenir les réunions. Même cela, les femmes n’ont pas assez d’outils pour le faire. Et les femmes syndicalistes, en général, ont un engouement dans le travail, malheureusement, elles n’ont pas assez d’outils pour pouvoir supporter tout ce qu’il y a comme éléments pour contourner et occuper leur réelle place dans les syndicats. Nous avons formé 30 femmes qui sont venues de la région de Diourbel, à travers les départements de Bambey, Diourbel et Mbacké’’.

Elle rappelle qu’il n’y a presque pas ‘’de femme secrétaire générale de syndicat. Elles sont peu nombreuses celles syndiquées et elles n’accèdent pas aux postes de décision. Elles sont souvent des adjointes. Cette formation vise à les accompagner et les outiller pour qu’elles se sentent plus à l’aise dans leur formation’’.

Le Resao est le bras technique des femmes de l’USQ (Union pour un syndicalisme de qualité). Il est composé de cinq syndicats que sont le Sudes, le Sels, l’Uden, le Sneel/CNTS et le Sypros.

Boucar Aliou Diallo