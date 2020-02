Le secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) de la section BBC Dakar, Jacques Matand, est licencié. Une décision consécutive à une interview qui aurait déplu au gouvernement rwandais. ‘’Si tant est que c’est vrai, puisque Kigali dément toute plainte auprès de la BBC, je vous demande tout de suite de reconsidérer votre jugement. Sachez, Madame Thiam, que Dakar n'a rien à faire des récriminations de Kigali.

Si tant est d'ailleurs que la BBC veut plaire au régime politique de Kigali, sachez bien que le Sénégal et sa législation ne sauraient servir de serpillère à qui que ce soit’’, dénonce le secrétaire général national du Synpics, Bamba Kassé, dans une lettre adressée à la rédactrice en chef de BBC Dakar et reçue à ‘’EnQuête’’. Il lui rappelle également que le Sénégal, qui abrite leur bureau, est un pays de liberté avec une Constitution qui protège la libre expression et la libre opinion.

...Au Sénégal, souligne le Synpics dans le communiqué, il est impossible de licencier un journaliste pour avoir donné l'opportunité à un écrivain connu de s'expliquer sur les controverses intellectuelles soulevées dans un ouvrage publié, et donc connu de tous. ‘’Vous devez vous tromper de pays, Mme Thiam ! Syndicat libre défendant les intérêts moraux et financiers des journalistes travaillant au Sénégal, le Synpics est à l'avant-garde pour alerter toutes les instances de la défense de la liberté de penser et d’opinion pour que votre action, loin de ces vertus, soit connue de tous’’, lit-on dans la lettre.

Avant de rappeler que la BBC est connue pour son indépendance, son impartialité et son refus de se soumettre à quelque pression politique que ce soit. ‘’Vous, par votre décision, venez d’affirmer tout le contraire de ces valeurs. Nous vous aiderons à faire savoir que la BBC n’a plus les valeurs qu’elle prétendait avoir. Si faute éditoriale il y a pour une interview, diffusée et rediffusée quatre fois, ces fautes incombent à la rédactrice en chef que vous êtes, à moins que vous ne compreniez pas vous-même votre rôle’’, assène Bamba Kassé.

...Par ailleurs, parmi les griefs soulevés contre M. Matand, est évoquée une violation de la politique éditoriale de la maison. Seulement, le document sonore en question est toujours en ligne sur leur plateforme, ou du moins jusqu’au moment où la correspondance du Synpics était écrite. ‘’Notre huissier a constaté que l'article en question est toujours en ligne. Alors comment qualifier la faute lourde, si ledit article est toujours disponible (sur le site de BBC Afrique et sur le site de BBC Grands Lacs) ? Madame Thiam, nous sommes au courant du plan social que la BBC veut entamer et des coupes de personnel prévues. Sachez que cela ne pourra se faire que dans le strict respect des dispositions sénégalaises en la matière. Il est inacceptable de masquer votre plan social par des licenciements abusifs sur fond de menaces d'un Etat tiers’’, prévient-il.