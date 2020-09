La Fédération internationale des journalistes (FIJ) se joint au Synpics, son affilié au Sénégal, pour condamner avec la plus grande fermeté ‘’la menace de mort proférée à l’encontre du SG Bamba Kassé’’. Cela fait suite au communiqué de presse du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) du 3 septembre à propos des harcèlements de femmes journalistes au Sénégal.

Et après la publication de ce communiqué, le directeur général du journal ‘’Le Soleil’’, Yakham Mbaye, aurait adressé ce SMS à Bamba Kassé, le secrétaire général du Synpics, l’affilié de la FIJ : ‘’J'agis de manière indiquée avec le genre de ton espèce qui n’hésite pas à souiller l’honneur des gens. J'ai des ressources et de la condition pour te mener la guerre jusqu'à ce que tu crèves.

Et absolument rien ne m'en dissuadera.’’ La FIJ déplore en ce sens ‘’des messages indignes d’un éditeur de presse’’ et appelle la justice à se saisir de l’affaire. ‘’Ces menaces de mort adressées au secrétaire général du Synpics, à notre ami Bamba Kassé, contrevient à toutes les formes de civilité, de décence et de respect de la vie humaine.

Ces paroles sont inacceptables, indignes et, compte tenu du nombre d’assassinats de journalistes que la FIJ déplore chaque année dans le monde, ces menaces ne peuvent être prises à la légère et doivent être traitées avec tout le sérieux qu'elles méritent. La police sénégalaise doit se saisir d’urgence de cette affaire et assurer immédiatement la protection de notre confrère. La FIJ, première organisation mondiale de la profession, se portera aux côtés de Bamba Kassé, dans le cas d’une action en justice‘’, a déclaré son secrétaire général Anthony Bellanger dans un communiqué.