Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) n’a pas apprécié l’audience accordée par la tutelle à l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ). Dans une note rendue publique hier, les syndicalistes dénonce cette ‘’démarche apparemment inspirée de tactiques directement sorties des manuels désuets d’un machiavélisme suranné qui semble dénoter d’un esprit belliciste qui supporte mal la critique d’un syndicat qui ne demande légitimement que l’exécution de décrets signés par le président de la République et la mise en œuvre d’un protocole d’accord dûment paraphé par la République du Sénégal’’. Les membres du Sytjust assimilent ainsi l’attitude de Me Malick Sall a une fuite en avant qui démontre clairement, à leurs yeux, que le ministre mise sur un clivage ‘’imaginaire’’ entre les travailleurs pour arriver à ses fins.

...‘’Cette impertinence est d’autant plus troublante que Monsieur le Ministre de la Justice s’est autorisé, au nom du gouvernement, de discuter avec cette ‘’entité’’ dite syndicale qui s’est constituée il y a à peine quatre mois, qui n’a même pas encore une existence légale, faute de récépissé et de plateforme revendicative et qui, de surcroît, n’a jamais eu un quelconque accord avec le gouvernement. En tant que chef d’un département qui a la particularité de porter le nom d’une vertu, il devait plutôt montrer l’exemple du respect de la légalité’’, s’insurgent les syndicalistes.

Selon eux, par cette manœuvre ‘’maladroite’’, le ministre de la Justice cherche à leurrer le président de la République, le gouvernement et l’opinion publique. Maitre Malick Fall a ainsi pour objectif, disent-ils, de faire croire qu’il y a un autre syndicat qui s’oppose aux demandes des travailleurs de la justice portées par le Sytjust. ‘’La réalité qu’il essaie vainement de dissimuler est que le service public de la justice est dans un dysfonctionnement indescriptible fortement ressenti par les justiciables et les usagers. ‘’Le Sytjust s’indigne encore devant cette démission du ministre de la Justice face à ses devoirs et responsabilités’’, relève la note.