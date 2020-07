Enfin, le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a eu sa rencontre avec son ministre de tutelle, Malick Sall. C’était avant-hier. Dans une déclaration reçu à ‘’EnQuête’’, le Bureau exécutif national du Sytjust informe que ‘’la rencontre n’a aucunement abouti à des propositions concrètes et acceptables’’. D’après la note, ‘’durant toute la rencontre, le ministre de la Justice a fait évasivement état de difficultés techniques dans la mise en œuvre de l’ensemble des décrets signés par le président de la République.

D’ailleurs, à l’occasion, il a déclaré avoir informé, à travers trois notes, le chef de l’Etat de ces ‘’difficultés’ qu’il n’a pas du tout spécifiées’’. Sur les points de revendication, Me Sall a fait état ‘’de l’indisponibilité des nouveaux locaux affectés au Centre de formation judiciaire qui empêcherait l’organisation des formations préalables aux reclassements de certains agents du ministère de la Justice’’.

...Concernant les décrets n°2018-2259, 2018-2260 et 2018-2261 du 14 décembre 2018, il déclare qu’il y a des ‘’contradictions’’. Ce qui explique leur non publication au ‘’Journal officiel’’. ‘’Il a soutenu que ces contradictions, qu’il n’a pas explicitées, seraient contraires à certaines dispositions de la loi et à celles de certaines conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Poursuivant, le ministre a ajouté que la publication de ces décrets est du ressort du Secrétariat général du gouvernement’’, d’après le Ben du Sytjust.

Un autre point de revendication des travailleurs de la justice, est la mise en œuvre du protocole du 17 octobre 2018 ‘’qui nécessite le portage de deux projets de décret par le ministre à la signature du président de la République, Maître Malick Sall a expliqué que le retard de la signature est dû par le ralentissement de l’activité de l’Administration causé par la Covid-19’’. Des arguments qui n’ont pas convaincu les camarades de Me Aya Boun Malick Diop. ‘’Le Ben a exposé des arguments contraires qui n’ont pas fait varier le ministre de la Justice dans sa position. Dès la sortie du cabinet du ministre de la Justice, le Ben a informé les travailleurs de la justice qui apprécieront souverainement ces informations’’, fait-on savoir dans le communiqué.