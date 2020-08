La grève du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) pourrait peut-être prendre fin cette semaine. En effet, avant-hier, le Bureau exécutif national (Ben) du syndicat a été reçu en audience par le garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Dans le compte rendu d’audience, il est mentionné qu’il a été convenu que Me Malick Sall ‘’s’engage à tout mettre en œuvre pour accomplir toutes diligences à l’effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020, un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en œuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par le comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août’’.

Ce dernier ‘’poursuivra l’étude et la préparation des projets de textes concernant : les statuts des travailleurs de la justice et l’assiette du fonds commun des greffes’’. Le dernier mot d’ordre de grève prend fin aujourd’hui. Et le garde des Sceaux a demandé au Sytjust, ‘’pour faciliter la mise en œuvre de ces engagements, la suspension du mot d’ordre de grève avant la tenue de la réunion du comité’’ prévue demain.

Le Ben s’est engagé à soumettre cette demande à sa base. Le secrétaire général du Sytjust, Me Ayé Boun Malick Diop, a conduit la délégation ayant pris part à cette audience. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Doudou Ndoye, en qualité de facilitateur, y a assisté. Ont également pris part à cette audience des représentants du Haut conseil du dialogue social, du représentant de l’Association des juristes africains et du secrétaire général de l’Unsas.