Le film documentaire de Laurence Attali ‘’Tabaski’’ continue de faire le tour des festivals. Dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’, il y est annoncé la participation de ce film à la 4e édition du festival Films Femmes Afrique qui se déroule du 21 au 7 mars au Sénégal.

Il est prévu une projection dans ce cadre au centre Yennenga. ‘’Tabaski’’ est également attendu à la 11e session du festival international de cinéma de Murcia.

Il est prévu du 28 février au 7 mars prochains. Le documentaire produit par le réalisateur sénégalais Ousmane Williane Mbaye et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sera montré le 5 mars. Il y est en compétition dans la catégorie Court-métrage. Il est aussi en compétition dans la même section à la 9e édition de Luxor African Film Festival. Il se tient du 6 au 12 mars et ‘’Tabaski’’ passera le lundi 9 mars.

Au Canada, la création de Laurence Attali sera présente au Festival international du film sur l’art dont la 38e édition se tient au Québec du 17 au 29 mars. ‘’Tabaski’’ y est en compétition et sera projeté les 18 et 19 mars, précisément au centre canadien d’architecture théâtre Paul-Desmarais et au Musée national des beaux-arts du Québec.