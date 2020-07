Un ‘’ndiguel’’ du khalife général des mourides en direction des talibés pour qu’ils s’impliquent dans l’élevage des moutons, afin de parer aux tensions notées à la veille de la fête de Tabaski, c’est ce que le ministre Samba Ndiobène Ka veut obtenir de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Dans son périple national, le ministre de l’Elevage et des Productions animales était, dimanche, à Touba. Il a visité les foirails de Keur Kabb et de Ndindy. Occasion saisie par Samba Ndiobène Ka pour annoncer son intention d’impliquer le khalife général des mourides dans le programme d’autosuffisance en moutons.

‘’Je reviendrais pour solliciter son ‘ndiguel’, afin que chaque disciple élève son mouton. Ainsi, les troupeaux des éleveurs pourront compléter le déficit et, à la longue, nous atteindrons l’autosuffisance en moutons de Tabaski’’, a dit le ministre.

Abordant le volet de la vente des moutons pour l’Aïd el-Kebir, le ministre, après avoir visité les foirails de Keur Kabb et de Ndindy, a dit toute sa satisfaction. ‘’A la même époque, l’année dernière, à 11 jours de l’évènement, il y avait 44 000 têtes. Cette année, on recense plus du double, avec 105 000 têtes dans le département, selon l’inspecteur de l’élevage. Il a affirmé qu’il y a de quoi être confiant, car il y a suffisamment de moutons’’.

Cette année, si on en croit Samba Ndiobène Ka, le gouvernement a investi 75 milliards dans cette opération annuelle. ‘’Le Sénégal ne doit plus dépendre du cheptel des pays voisins’’. D’où l’invite faite aux regroupements des éleveurs à s’organiser en GIE ou en coopérative, afin d’avoir accès au financement du Fonstab (Fonds de stabulation du bétail). S’exprimant sur l’impact de la Covid-19, le ministre a informé que le sac d’aliment de bétail qui coûtait 8 500 F CFA, est revendu, grâce à la subvention de l’Etat, à 2 200 F CFA.

Au nom de ses pairs éleveurs, Mamadou Ka a magnifié les efforts du ministre et a salué sa politique d’autosuffisance.