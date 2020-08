La Tabaski a été fêtée, vendredi passé, à l’unisson. Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a invité les fidèles à réaffirmer leur foi en l’islam et à respecter les recommandations de Dieu. A Diourbel, l’imam ratib, Serigne Mouhamadou Habib Kandji, a axé son sermon sur les réseaux sociaux.

Le discours a été succinct, clair et limpide comme l’eau de roche. A la fin de la prière de la Tabaski, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, arborant son masque FFP2, comme pour dire aux fidèles de respecter les directives du personnel médical, en cette période de coronavirus, a rappelé que ‘’pour obtenir l’agrément de Serigne Touba, nous devons tous nous engager dans la voie qu’il a tracée’’.

Le guide spirituel des mourides, qui s’exprimait après la prière des deux rakaas dirigée par son cousin Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, a demandé pardon à tous et aux musulmans en particulier. Il les a exhortés à adorer plus le Seigneur et la religion musulmane, non sans leur demander de renforcer leur attachement au fondateur de la confrérie mouride.

A la mosquée de Keur Goumack, Serigne Aladji Fallou Mbacké a demandé de prier pour que le Seigneur accorde une longévité au khalife général des mourides et une bonne santé pour bien exécuter sa mission.

Du côté des tidianes, l’imam ratib de Diourbel, Serigne Mouhamadou Habib Kandji, a axé son sermon sur les dérives notées au niveau des réseaux sociaux. Il a déploré ce fait avant de fustiger les comportements déviants notés chez certains responsables avec les injures qu’ils avaient débitées. Dans la région de Diourbel comme dans la plupart des autres localités, il y a eu beaucoup de moutons invendus.

Moutons invendus

Durant cette Tabaski, plusieurs vendeurs n’ont pas écoulé leur marchandise. L’explication est que les moutons étaient pour la plupart très chers. Et en plus, les vendeurs n’ont pas pris en compte la donne de l’absence du pèlerinage aux lieux saints de l’islam. De sources bien informées, on situe le nombre de moutons invendus dans la région à environ 10 000 têtes.

Boucar Aliou Diallo