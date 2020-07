Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a appelé, hier, chaque citoyen à rester dans son lieu de résidence pour y célébrer la fête de Tabaski, pour éviter que la maladie à coronavirus ne se propage davantage.

Le virus mortel a fini de bien s’installer au Sénégal et de pénétrer d’autres contrées qui, au début, étaient épargnées par la pandémie de la Covid-19. Hier, le pays totalisait 9 422 infections, avec 6 291 patients déclarés guéris, 182 décès et 2 948 sont encore sous traitement. Un fait majeur constaté est la résurgence des cas issus de la transmission communautaire. On comptabilise parfois une vingtaine, voire quarantaine par jour.

Avec les nombreux déplacements liés à la fête de Tabaski, célébrée vendredi prochain, le risque de propagation de la maladie à coronavirus est réel. C’est pourquoi le ministre de la Santé et de l’Action sociale, qui était hier à Thiès, a appelé les Sénégalais à rester dans leurs lieux de résidence pour y fêter l'Aïd el-Kébir.

‘’Il y a un risque, et il est toujours là. Il faut le signaler. C’est le risque de dispersion et de propagation de la maladie. Jusque-là, on disait que Dakar, Thiès et Diourbel étaient les foyers. Nous sommes dans une phase d’endiguement de la maladie. Et nous croyons la contenir. Mais, il ne faut pas que la Tabaski soit une occasion de propagation de la maladie au niveau national. Ça va encore rendre notre mission et tâche un peu plus compliquée. C’est pourquoi le message que je lance à partir de Thiès, c’est de demander à chaque Sénégalais de rester là où il est et d’y fêter la Tabaski’’, a appelé Abdoulaye Diouf Sarr.

Il remettait au personnel du Laboratoire de santé publique de Thiès, des kits devant servir à réaliser des tests de Covid-19 sur place.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale soutient que c’est de cette manière que le Sénégal peut avoir ‘’plus de chance’’ d’endiguer la maladie et de la contenir à un niveau maîtrisable. Aussi, ajoute-t-il, que c’est pour éviter une nouvelle dispersion. ‘’C’est un message important à ne pas négliger’’, a-t-il dit. Abordant la question du port systématique du masque, le ministre de la Santé et de l’Action sociale invite les Sénégalais à ne pas se séparer de cet outil de protection ‘’indispensable’’.

Le masque, l’arme fatale

D’après Abdoulaye Diouf Sarr, le masque se révèle être ‘’l’arme fatale’’ contre la Covid-19 qui ne cesse de progresser à Dakar, mais aussi dans les autres régions du pays. ‘’On ne doit pas se séparer de son masque. Car, désormais, la riposte contre la Covid-19 n’est plus médicale, mais plutôt communautaire. Les Sénégalais ne doivent pas oublier que la maladie se propage dans ce pays à un rythme exponentiel. Donc, portez le masque et ne pas s’en séparer. Chaque Sénégalais doit se dire qu’il détient la solution. C’est de cette manière qu’on pourra vaincre cette maladie’’, a insisté Abdoulaye Diouf Sarr, estimant que le combat contre la maladie à coronavirus doit être perpétuel et commun.

Avant de quitter la ville de Thiès, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a donné le top départ de la 6e édition des Journées médicales gratuites initiées par le maire Talla Sylla. Celles-ci, dans ce contexte de Covid-19, ciblent cette année les handicapés moteurs de la cité du Rail. Ces derniers seront diagnostiqués, suivis et des médicaments leur seront offerts gracieusement. Un geste de ‘’haute portée’’ salué par Abdoulaye Diouf Sarr.

GAUSTIN DIATTA (THIES)