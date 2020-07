En Conseil des ministres hier, le président de la République a réservé une attention particulière à l’approvisionnement du pays en moutons.

La Tabaski arrive à grands pas. Macky Sall somme son gouvernement de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de moutons et à des prix abordables. Hier en Conseil des ministres, il a rappelé ‘’la haute priorité qu’il accorde à la facilitation de l’approvisionnement du pays en moutons et en denrées de première nécessité, à des prix abordables, à l’occasion de la fête’’. Dans ce cadre, c’est le ministre de l’Elevage qui est interpellé au premier chef. D’après le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall l’a invité, en relation avec les ministres concernés, les éleveurs et les opérateurs, à veiller au convoyage adéquat des petits ruminants, ainsi qu’à la couverture sécuritaire et sanitaire des zones d’attente et de vente de moutons’’.

Sur un autre registre, le président de la République est revenu sur la situation de la pandémie de Covid-19. Constatant un ‘’rebond exceptionnel’’ de la maladie à coronavirus dans le monde, il a rappelé ‘’l’importance de respecter les mesures barrières, avec le nombre important de compatriotes travaillant à Dakar devant regagner leurs familles à l’intérieur du pays’’. Selon le président Macky Sall, c’est le moment d’être particulièrement vigilant pour éviter le pire, à l’occasion de cette célébration de l’Eid El Kabîr. Surtout dans ce contexte de réouverture des frontières aériennes.

Au ministre de la Santé, il a ainsi demandé, d’après le communiqué du Conseil des ministres, ‘’d’accentuer la sensibilisation des populations qui doivent respecter, scrupuleusement, les mesures barrières édictées, notamment le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics’’.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a aussi abordé la situation économique. A ce propos, il s’est réjoui de l’appréciation positive par le Fonds monétaire international du Plan de résilience économique et sociale (Pres), lors de la première revue du programme du Sénégal, le 17 juillet dernier. A l’en croire, les acquis de ce programme ont permis ‘’d’atténuer l’impact économique et social de la pandémie, en augmentant les dépenses de santé et en offrant une aide ciblée aux ménages vulnérables et aux entreprises’’.

De plus, se félicite-t-il du travail accompli par le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, sur le plan de la mobilisation des ressources. Par ailleurs, le président Sall a demandé au gouvernement ‘’d’accélérer la formulation du Plan de relance de l’économie nationale, pour soutenir l’activité’’.

Dans la même veine, il est revenu sur l’importance des zones économiques spéciales qui, selon lui, ‘’constituent des accélérateurs majeurs d’innovations, de transferts de technologies, de création de valeur ajoutée et d’emplois’’. De ce fait, il invite le ministre de l’Economie, en liaison avec les ministres en charge des Finances, de l’Industrie, des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie numérique et l’Apix à accélérer leur expansion.

MOR AMAR