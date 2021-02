Dans son édition d’hier, ‘’EnQuête’’ parlait du déficit de tables-bancs dans les écoles. Le problème est plus exacerbé par la crise sanitaire. En effet, les syndicats d’enseignants n’ont eu de cesse de dénoncer la situation. Des élèves s’asseyent à trois ou quatre par table-banc. Ce qui favorise la propagation du virus qui est déjà présent dans les écoles.

Apparemment conscient du problème, l’Etat a décidé de réagir. Ainsi, cinq mille tables-bancs ont été livrées sur une commande de plus de 200 mille. L’assurance est donnée, selon Emedia, dans un contexte de propagation rapide du virus de la Covid-19, par le directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l’Éducation nationale, Mouhamadou Moustapha Diagne.

"Le déficit de tables-bancs est une réalité au Sénégal et le ministre de l’Éducation nationale est conscient de la situation, a-t-il reconnu, interrogé par ‘’EnQuête’’. Et hier, en réunion avec les agents du ministère, il nous a instruits de travailler d’arrache-pied pour combler ce gap. Et actuellement, 200 mille tables-bancs ont été commandées et 5 mille sont déjà livrées".

Pour éviter l’expansion de la Covid-19 dans les établissements scolaires, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a élaboré un protocole sanitaire. Lequel recommande, entre autres, le respect de la distance physique. Au plan national, le déficit de tables-bancs est estimé à plus de 300 mille.