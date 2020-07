Du mouvement dans la sphère médiatique. Après avoir claqué la porte du Groupe futurs médias, le célèbre prêcheur, Taïb Socé, a finalement déposé ses baluchons au groupe E-Media où il donne rendez-vous à ses nombreux followers.

Selon emedia.sn qui donne l’information, le chroniqueur religieux s’est réjoui des perspectives que lui offrent les différents supports de ce groupe. Lequel, à ses yeux, symbolise la performance, la puissance et la qualité. Le prêcheur de déclarer dans portail : ‘’Je retrouve avec bonheur des compagnons de route (parlant de Mamoudou Ibra Kane, Boubacar Diallo et Alassane Samba Diop).

Leur sens du devoir et leur claire perception des responsabilités qui sont les leurs me confortent dans l’idée que la bonne ambiance prévaudra.’’ Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle recrue, le directeur général du groupe, Mamoudou Ibra Kane, a exprimé toute sa satisfaction. Et d’ajouter : ‘’Nul doute qu’avec l’arrivée de cet animateur religieux, les regards et les oreilles vont durablement se fixer sur le groupe E-Media’’, lit-on dans le portail. Bon vent !