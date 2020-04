Talibés / Thiès

La crise liée à la pandémie de la Covid-19 a poussé certains maîtres coraniques à retenir les talibés dans les établissements d'apprentissage. Dans la ville de Thiès, 7 764 enfants ont été confinés dans leurs différents ‘’daara’’.

Depuis la mise en application de l'état d'urgence et du couvre-feu, on voit de moins en moins d’enfants talibés dans les rues de la cité du Rail. Pour leur permettre de vivre le confinement dans la plus grande quiétude, la mairie de la ville, avec l'appui de la région médicale et le district sanitaire, a décidé de réfléchir sur un système de restauration en faveur de cette frange de la société.

Le maire de la ville et toute son équipe entendent nourrir les 419 ‘’daaras’’ établis dans 21 zones. Dans quelques jours, le déjeuner et le dîner seront servis dans les établissements recensés. Cependant, Talla Sylla précise que cette mesure concerne uniquement les établissements d'enseignement coranique qui acceptent de confiner les enfants en cette période de crise sanitaire mondiale. Pour réussir ce projet, le maire de la ville de Thiès affirme que les ''badjanu gox'' ainsi que les présidents d'association sportive et culturelle (ASC) seront mis à contribution.