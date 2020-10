Une émission baptisée ‘’Corona solutions’’ sera bientôt diffusée sur les écrans sénégalais. Il s’agit d’un programme télévisé initié par les jeunes et pour les jeunes, pour sensibiliser le public en diffusant des informations sur la Covid-19 (science, impacts et réponses) et surtout mettre en lumière le rôle des jeunes dans la lutte contre la pandémie. Ce programme télévisé est lancé par Social Change Factory avec l’appui d’Osiwa dans le cadre de son programme ‘’Covid-19 : atténuation et transformation à moyen et long terme’’.

Il est prévu le tournage de 9 épisodes. ‘’Chaque épisode sera composé de trois chroniques sur des thèmes diversifiés et de trois initiatives innovantes et pertinentes développées par les jeunes. A l’issue de cette émission, 24 initiatives de jeunes Sénégalais seront sélectionnées et vont bénéficier d’un reportage télévisé, d’un accompagnement technique et d’un encouragement financier de 500 000 F CFA’’, renseigne un communiqué transmis à la rédaction d’’EnQuête’’.

...C’est ainsi une occasion de mettre en avant le génie, l’initiative et l’impact des jeunes dans la riposte contre la Covid-19. ’’En réponse à la lutte contre la Covid-19, la jeunesse sénégalaise s’est fait remarquer de par ses multiples initiatives diverses et pertinentes, qui pèsent lourdement sur la balance. Allant de la sensibilisation à la créativité technologique et artistique, les jeunes démontrent leurs talents et savoir-faire, mais surtout leur pouvoir d’action et talent dans la riposte’’, a déclaré Social Change Factory dans sa note, assurant que l’émission télévisée sera informative, humoristique et divertissante.

En effet, le talk-show sera animé par de jeunes personnalités et influenceurs connus dont Dudu de “Dudufaitdesvidéos’’, Travelwithziggy, Pape Djibril Fall le journaliste et Ninou on Air. Ils feront des chroniques où ils iront à la rencontre d’experts, de militants et d’entrepreneurs qui s’attaquent à divers défis liés aux conséquences de la Covid-19 sur la vie des adolescents et des jeunes. ‘’Ils abordent délibérément un large éventail de sujets : les impacts de la pandémie, les organisations qui activement anticipent les coups de la pandémie au niveau communautaire, le personnel sur les lignes de front, entre autres’’, fait-on savoir.