Dans les liens de détention à la prison de Tambacounda depuis avant-hier, S. Camara est accusé d’avoir tué son fils de 18 mois.

Le quartier Quinzambougou de la commune de Tambacounda est secoué, depuis la nuit du 1er au 2 juin dernier, par une affaire de filicide dont le présumé auteur est le nommé S. Camara. Selon nos informations, cette nuit-là, son fils de 18 mois ne cessait de pleurer. Insupporté par les cris de l’enfant, il a tenté de réveiller sa femme qui se trouvait dans les bras de Morphée, pour qu’elle lui donne le sein, pour le calmer.

Après plusieurs tentatives infructueuses de la faire se lever, il a vu rouge. Croyant que son épouse refusait de répondre à ses appels, il s’est levé de là où il était assis pour saisir le bébé et le jeter violemment au sol. L’enfant est devenu inerte.

Les voisins ont saisi le nourrisson pour l’amener à l’hôpital régional de Tambacounda. Mais, malheureusement, il a rendu l’âme en cours de chemin. Des sources anonymes ont saisi les éléments du commissariat central de Tambacounda. Quelques minutes après le drame, ils sont venus cueillir le père, pour le conduire dans leurs locaux. Devant les hommes du commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou, il a reconnu tous les faits.

Il a avoué avoir tué son enfant, avant de tenter de se disculper en évoquant son accident avec sa moto-Jakarta, qui a failli lui ôter la vie. ‘’Je suis l’auteur de la mort de mon fils. J’ai été victime d’un accident de la circulation. Je me traitais à l’hôpital régional de Tambacounda. Mais avec ma situation financière qui ne suivait pas, je n’ai pas pu poursuivre mon traitement. C’est à cause de cela que mon pied a fini par s’infecter. Il ne cesse d’enfler. Depuis lors, je suis devenu nerveux et irritable, surtout quand mon regard croise celui de ma femme’’, s’est-il défendu.

Des explications qui n’ont pas convaincu les enquêteurs qui ont décidé de déférer le maçon au parquet, avant-hier. Son face-à-face avec le maitre des poursuites n’a duré que le temps d’une rose, car il lui a décerné un mandat de dépôt. Il est pensionnaire de la prison de Tambacounda, depuis avant-hier.