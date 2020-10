Ce mercredi 30 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Tambacounda, statuant en matière correctionnelle, a condamné Mohamed Mamadou à une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans, pour attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de 12 ans.

Les faits se sont déroulés, la semaine dernière, dans ce village paisible de la commune de Sinthiou Malème du département de Tambacounda. Une nuit où il pleuvait, aux environs de 4 h, Mohamed Mamadou Diallo s'est introduit dans la case de la petite A. Sow. Le sieur Diallo, pour assouvir ses pulsions sexuelles, a enlevé le pagne de la petite qui dormait tranquillement avec sa petite sœur. Les mains baladeuses de son violeur l’ont fait sursauter. Elle a allumé la lampe-torche près d’elle et reconnu Mohamed M. Diallo à qui elle ordonna de sortir immédiatement de sa chambre. Non seulement ce dernier refusa de s’en aller, mais il mit une main autour du cou de la fille et serra. La petite commença à étouffer ; se mit à gigoter.

Pour mieux dompter sa proie, Mohamed commit l’erreur de desserrer son étreinte pour avoir une meilleure prise et tira la fille par terre. Celle-ci, la gorge libérée, cria de toutes ses forces pour alerter les membres de la famille. Son père Ablaye Sow, qui était dans la chambre d'à côté, se précipita pour voir ce qui se passait. Le père aperçut Mohamed Mamadou Diallo qui sortit en coup de vent de la chambre, en le bousculant, et prit la fuite. La fille s’en tira avec des blessures au cou, sur le dos et d’autres ecchymoses sur le corps.

Les habitants du village, informés, convergèrent vers le domicile de Mohamed. Ils le trouvèrent en train de faire semblant de dormir. L'enquête de proximité des limiers a, ensuite, révélé que Mohamed Mamadou Diallo est un habitué des faits. Beaucoup de femmes dans le village ont été victimes de sa perversité.

Le chef de village de Lycounda, venu témoigner, à faire savoir au tribunal que lui-même avait demandé au père du prévenu d'essayer de soigner son fils. L'enquête révèle aussi que Mohamed Mamadou Diallo s'est trompé de chambre et de victime. En réalité, le prévenu voulait s'en prendre à la femme d'Alpha Sow, l'oncle de la petite A. Sow.

Malgré toutes les preuves contre lui, le Sieur Diallo qui, à l'instruction, avait avoué avoir voulu violer la petite, a nié tous les faits à la barre. Mais le procureur de la République, convaincu de sa culpabilité, a requis une peine de 3 ans ferme d'emprisonnement et une amende de 100 000 F.

Le juge a finalement prononcé une peine de 2 ans ferme d'emprisonnement et une amende de 30 000 F.

En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que Mohamed Mamadou Diallo aura tout le temps pour méditer sur son sort derrière les barreaux. Et les femmes de son village peuvent enfin pousser un grand ouf de soulagement.

Boubacar Agna CAMARA.