Alors que la deuxième vague de Covid-19 installe la psychose chez les populations du Sénégal orientale, une autre maladie, tout aussi dangereuse, refait son apparition.

En effet, huit cas de fièvre jaune ont été détectés au niveau national dont quatre dans la région de Tambacounda. De ces quatre cas recensés dans le département de Kidira, deux sont décédés, informe le docteur Ousseynou Badiane, Chef de la Division de l'immunisation au ministère de la Santé et de l'Action sociale, par ailleurs Coordonnateur du Programme élargi de vaccination. Il s’agit d’un enfant âgé de 8 ans et d'un jeune de 23 ans.

L'information a été donnée à l'occasion d’une réunion d'orientation organisée, ce lundi, à Tambacounda, en prélude à la campagne de vaccination de riposte qui sera lancée le 15 février prochain, dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.

Cette vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune concerne les districts sanitaires de Bakel, Goudiri, Kidira, Tambacounda et Dianké Makhan. Tandis que les districts de Koumpentoum et Maka Kolibantang sont pour le moment épargnés, a ajouté le Dr Badiane. Des équipes cadres des régions médicales de Tambacounda et de Kédougou seront formées pour organiser la campagne de vaccination.

Seulement, dans le contexte de Covid-19 où les populations ne veulent pas entendre parler de vaccin, il sera difficile de convaincre les plus sceptiques. Certaines personnes ne croient pas à l'apparition et sont très suspicieuses vis-à-vis de l'État. Elles pensent que c'est juste une stratégie des gouvernants pour leur injecter le vaccin du coronavirus qu'elles redoutent. Mais le ministère de la Santé et l'Action sociale mise sur une forte communication, afin de sensibiliser au mieux les populations sur le danger qui les guettent.

Boubacar Agna Camara