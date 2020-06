THIES Un démarrage tardif Dans la région de Thiès, où les premières 450 tonnes de riz ont été réceptionnées dans la matinée du 16 avril dernier, rien n’est encore fait, dans le cadre de la distribution de l’aide alimentaire d’urgence. Malgré les assurances du ministre Mansour Faye, cette opération ne décolle toujours pas, du fait de la non-disponibilité de tous les kits alimentaires. Dans un état d’urgence, tout devrait se faire dans l’urgence. Mais pour ce qui concerne l’aide d’urgence promise aux ménages sénégalais pour mieux supporter le semi-confinement imposé par la Covid-19, nous assistons à un scénario contraire. Dans la région de Thiès, les 109 809 ménages enrôlés pour recevoir au total 10 889 t de riz et autres vivres, dans le cadre du programme de résilience sociale, prennent toujours leur mal en patience. Pourtant, dans la nuit du mercredi 15 avril, 14 camions bien remplis de sacs de riz brisé ont foulé le sol de la capitale régionale du Rail. Ils étaient escortés depuis Dakar par les éléments de la gendarmerie nationale qui ont supervisé le déchargement. De loin, les ayants droit ont pu constater l’arrivée du riz. Mais cette aide alimentaire d’urgence ne leur est pas encore parvenue. Une aide alimentaire qui, jusque-là, est stockée dans les hangars du Commissariat à la sécurité alimentaire. Lors de la réception de la première dotation en riz, le gouverneur de la région de Thiès avait indiqué que le reste des denrées composé de sucre, savon, pâtes, huile, lait... allait être acheminé à Thiès dans un délai très court. Sans donner de date précise, le chef de l’Exécutif régional avait soutenu que la distribution démarrera lorsque tous les kits alimentaires seront au complet. En revanche, il se disait satisfait de recevoir les 450 t de riz destinées aux ménages les plus vulnérables et impactés par la pandémie de la maladie à coronavirus. ‘’Nous venons de recevoir 14 camions. Ce qui représente 450 t. Dans la région, nous aurons 10 889 t pour 109 809 ménages. Le reste du package va arriver, c’est-à-dire le savon, l’huile... Et à la fin, nous procéderons à la distribution. Chaque ménage recevra 100 kg de riz, 10 l d’huile, 10 kg de sucre, 18 barres de savon et 10 kg de pâtes alimentaires’’, avait expliqué Mamadou Moustapha Ndao. Cependant, entre le 16 avril, date de réception des premières tonnes de riz, et le 4 juin, les choses sont restées en l’état. Quelles sont les raisons qui retardent l’opération de distribution de l’aide alimentaire d’urgence dans la région ? Cette question semble sensible et ne trouve aucun répondant. Le directeur du Développement communautaire de Thiès, qui s’est prêté à cet exercice, a décidé de ne pas en dire plus. ‘’Pour l’instant, je ne saurais vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous sommes en train de travailler là-dessus’’, confie à ‘’EnQuête’’ Sidath Gassama. L’inspecteur régional du Commissariat à la sécurité alimentaire de Thiès avait déjà soutenu, lors de la cérémonie de réception des premières tonnes, que l’acheminement de l’aide alimentaire se fait à pas de caméléon. Il avait appelé à ce que la distribution se fasse en mode ‘’Fast-track’’, pour alléger au plus vite la souffrance des populations.’’ Lui aussi ne veut plus en piper un mot. Finie la liberté de ton d’il y a bientôt deux mois. ‘’Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Il faut la poser aux autorités administratives de la région. Je m’en tiens là’’, a répondu Mamadou Diop au bout du fil. Des autorités que nous avons tentées de joindre sans succès. A noter que dans la ville de Thiès, ce sont 16 171 ménages qui vont bénéficier de l’aide alimentaire de l’État, afin de mieux faire face aux conséquences de la Covid-19. Ils sont répartis comme suit : 5 706 dans la commune de Thiès-Est, 4 919 à Thiès-Ouest, enfin 5 546 au nord de la ville. L’aveu de Mansour Faye Le 19 mai dernier, à Pout, dans le département de Thiès, le ministre Mansour Faye avait reconnu le retard accusé dans l’acheminement de cette aide alimentaire d’urgence. ‘’A Thiès, le riz est quasiment au complet. Les autres denrées sont en cours d’acheminement. Et nous comptons terminer l’ensemble des expéditions avant la fin de la semaine ou, au plus tard, à la fin de la semaine’’, disait-il voilà trois semaines. D’ailleurs, pour rassurer les populations, le ministre du Développement communautaire avait affirmé que la distribution était attendue dans 15 jours. ‘’S’il y a eu du retard, c’est parce que l’opération elle-même est d’une très grande envergure’’, se justifiait-il. Il faut noter que le reste du package composé d’huile, de sucre, de savon, mais aussi de pâte alimentaire n’est pas encore disponible. Dans le cadre du programme d’urgence alimentaire, chaque ménage doit recevoir 100 kg de riz, 10 l d’huile, 10 kg de sucre, 18 barres de savon et 10 kg de pâtes alimentaires. C’est tout ce package qu’attendent toujours les ‘’heureux élus’’ de la région de Thiès. GAUSTIN DIATTA (THIES)